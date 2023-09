Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, se alineó con Petro: “El pueblo y el Gobierno de Cuba son un referente ético para la humanidad”

“Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación; en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños, moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, le respondió Petro a Duque.

Eso generó varias críticas de distintos sectores. Incluso, el activista cubano Félix Llenera cuestionó al mandatario y le dijo que la realidad que ha tenido que vivir ha sido distinta a la que él vio. “Petro, te habla un cubano, nacido y criado en Cuba, y los Castro lo único que han hecho con los niños fue obligarnos a pasar hambre, a gritar consignas por el comunismo, a no tener infancia. Los Castro ordenaron hundir el Remolcador 13 de Marzo asesinando niños inocentes. Los Castro fusilaron cientos de jóvenes que solamente querían una Cuba democrática”, aseguró el activista de ese país.

Igualmente, en la política local el mandatario fue bastante criticado. El senador David Luna, de Cambio Radical, afirmó que cualquier dictadura debe ser indefendible y rechazada con contundencia. “El presidente Gustavo Petro no se puede hacer el de la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos en Cuba y Nicaragua, y usarlo como excusa para insultar opiniones contrarias. Qué vergüenza”, aseguró.

Desde el partido Cambio Radical criticaron a Petro porque consideran que una cosa es mantener las relaciones diplomáticas y comerciales y otra tratar de ocultar los errores que cometen los gobernantes. “Que la ideología no nuble el juicio. Así estamos en Colombia después de los trinos de Petro defendiendo la dictadura de los Castro en Cuba”, dijeron desde la colectividad de oposición.

“Petro, grandísimo hipócrita, se llena la boca diciendo ‘a mí no me inviten a esos bacanales’, pero anoche estaba en Nueva York gozando de lo lindo en Broadway, mientras disfrutaba el musical Moulin Rouge. Se parecen tanto con Maduro, rechazan el capitalismo, pero no pueden vivir sin el”, aseguró el senador Jota Pe Hernández.