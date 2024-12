“Eso es lo que más me inspira, porque yo fui una niña de Pamplona, de provincia, con recursos limitados, sin mucho acceso a la información en esa época. Pero yo a esas niñas (con la misma situación) les digo que sí se puede y fui una joven también que no sabía cómo buscar trabajo, no tenía palancas, no tenía referencias y yo le digo a esa joven: sí se puede”, asevera Tarazona.