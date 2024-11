Piedad Castillo, la abogada que impulsa la inversión inmobiliaria de colombianos en el exterior

Al enfocarse en el tema inmobiliario, la fundadora de Doxa entendió la relevancia de este sector, no solamente en el aspecto financiero, también en el personal, “muchas personas llegan a este país en búsqueda de una nueva posibilidad de vida, yo estaba muy encaminada en el tema inmobiliario y me di cuenta de que no era solo venderle una casa a un extranjero, sino prestarle ese servicio a quienes llegan a un país desconocido y asesorarlos en la búsqueda de una vivienda propia”.