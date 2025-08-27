Alejandra Carvajal: ‘Si los colombianos no creemos en nuestro país, nadie lo hará por nosotros’

Esta comunicadora caleña y javeriana lidera una empresa con operaciones en cuatro países, especializada en comercializar proyectos inmobiliarios de lujo. “En el sector de la construcción hay productos muy bien hechos, pero muchas veces con áreas comerciales muy débiles. Vi una oportunidad clara de potenciar este segmento”. Así resume el nacimiento de Proyectos & Estrategias, la compañía que fundó hace ocho años. Hoy tiene negocios en Colombia, Estados Unidos, República Dominicana y España, y en 2025 hará 20 lanzamientos.

La clave de su modelo de negocio es que no solamente vende. Su firma traza estrategias desde la concepción misma de la obra, analiza las tendencias del mercado, asesora a las constructoras y gestiona la relación con clientes y fiduciarias.

“No me invento los proyectos, pero sí puedo influir en que estén mejor pensados. Ayudo a las constructoras y a los desarrolladores para que el producto se ajuste a las necesidades del territorio y del comprador”, comenta.

En ese sentido, uno de sus mayores logros es Naio, en el corregimiento de Palomino (La Guajira). El proyecto combina hotelería cinco estrellas con propiedad fraccionada, y cuenta con un servicio de alto nivel que le valió su inclusión en la Guía Michelin. Además, es una fuente de empleo para la comunidad.

“Llevo 17 años yendo a Palomino y he visto cómo se ha transformado, cómo la gente se siente parte de la iniciativa. Eso es un motor de desarrollo”.

Carvajal siempre quiso ser empresaria. En el colegio vendía brownies, sándwiches, dulces y todo lo que pudiera. Su carrera profesional comenzó en el área de mercadeo, primero en Philip Morris y luego en la constructora Arias Serna Saravia. Pronto entendió que, más que vender, su vocación era comunicar estratégicamente.

El liderazgo en Proyectos & Estrategias lo comparte con su hermana Catalina, administradora de la Universidad Lynn (Florida, Estados Unidos). “Yo soy la que sueña, la de las ideas. Ella es la estructurada, la que se ocupa de los números. Hacemos un equipo increíble”. Una de sus mayores fortalezas es la pasión. “Soy muy entregada en lo que hago, le meto cuerpo y alma a cualquier proyecto”. Esa entrega, que para ella es la clave del éxito laboral, es el sello que busca imprimirle a su equipo.

Es madre de dos niñas, Mila y Kala, que la inspiran a apostar todos los días por el país. “Quiero generar más empleo. Si los colombianos no creemos en nuestro país, nadie lo hará por nosotros”.