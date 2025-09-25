Ana J. Ibarra: la abogada que, con sus empresas, quiere reducir las brechas sociales

“Somos muchas las que estamos demostrando que el liderazgo femenino transforma realidades, y aporta sensibilidad y visión estratégica”, asegura esta abogada pastusa, de 44 años, que creció en Tumaco (Nariño) y hoy desarrolla una exitosa carrera en Cali. Luego de especializarse en Derecho Procesal Penal y Ciencias Criminológicas y Derecho Comercial, y de hacer una maestría en Derecho Penal Internacional, una en Derecho Empresarial y otra interdisciplinar en Violencia de Género, su principal reto fue abrir una compañía.

“La mejor forma de construir tejido social es la creación de empresa. Pero no se trata solamente de reclutar personas competentes, sino de inspirarlas para que cambien sus historias. Esa fue mi mayor motivación”, dice Ana J. Ibarra.

Así nació el Grupo Axir, el cual fundó hace 12 años con cinco filiales: Grupo Amiq, de casas de cambio; Podencos, especialista en seguridad; Grupo Soluciones Empresariales, de asesoría jurídica; Sumando Jóvenes, que desarrolla proyectos para esta población, y la constructora Vigrup. Esta última es la joya de la corona, pues es la que más empleo genera y llega a ciudades intermedias, que es uno de los principales objetivos de Ibarra.

“Las compañías tienen una responsabilidad más profunda que producir bienes y servicios: contribuir a cerrar brechas sociales, apoyar el desarrollo de los territorios y construir oportunidades sostenibles –anota–. Cuando la empresa privada se conecta con el entorno donde opera, con su bienestar, el impacto es transformador”.

En ese sentido, apuesta por las alianzas público-privadas: “Cuando ambos sectores caminan en la misma dirección, los resultados son mucho más poderosos”. Su holding hace presencia principalmente en Cali, pero también desarrolla actividades en Tumaco, Bogotá y Estados Unidos. Cuenta con 37 colaboradores fijos y alrededor de 120 no permanentes.

Como mamá y esposa, disfruta el tiempo en familia. Le apasiona leer, escribir y viajar. Su gran referente es Manuel Estrella, presidente del Grupo Estrella en República Dominicana, pues considera que tiene una visión integral de la empresa como motor de progreso, así como un liderazgo ético y con impacto positivo. Además, sueña con ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. “Creo profundamente en el poder de la educación, formar a jóvenes y apoyar a las madres cabeza de hogar. Las mujeres debemos creernos el cuento, porque tenemos todo para liderar. A todas las que sueñan con emprender o con liderar una empresa, les digo que este camino tiene retos, pero es posible. No permitan que el miedo o los prejuicios detengan su propósito”.