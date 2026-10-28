Andrea Triana: “Es espectacular ayudar a recuperar la autoestima de la mujer”

La medicina la eligió a través de una familia de profesionales de la salud, especialmente de sus padres. Él, médico, y ella, enfermera de sala de partos, le contaban historias y la llevaban a hospitales para que viera a los recién nacidos. “La medicina me fue enamorando poco a poco”.

La conquistó durante la carrera y la conectó con su propósito mientras hacía la especialización. “La ginecología reúne muchas cosas que me apasionan: ciencia, cirugía, diagnóstico, procedimientos y acompañamiento a las mujeres en sus diferentes etapas”, afirma Triana, quien tiene un postgrado en Uroginecología y Piso Pélvico.

En 2016, junto al doctor Jair Rodríguez, creó Gynestetic, un centro médico ubicado en Fusagasugá (Cundinamarca) que se especializa en salud íntima, ginecología funcional, medicina del dolor y procedimientos estéticos integrales. Cerca de 2.000 pacientes han buscado sus servicios, desde una citología hasta tratamientos rejuvenecedores con láser.

“Es espectacular ayudar a recuperar los aspectos de bienestar y autoestima de las mujeres”. Algunas pacientes también quieren hablar de los temas que Triana comunica a los 35.000 seguidores de Gynestetic en Instagram. “Hay muchos aspectos de la salud íntima o de la sexualidad que siempre fueron tabú, pero es necesario hablar de ellos”.

Se siente completa en su trabajo diario, cuando ejerce su rol de mamá y esposa, o mientras alimenta sus hábitos para un equilibrio interior. “No podemos olvidar quiénes somos, además de médicos”.