Reflexiona sobre el apoyo y guía que ha tenido a lo largo de su experiencia profesional “he tenido varios mentores, de cada uno de mis jefes he aprendido y todos me han apoyado, dentro de la firma tengo un mentor principal, el doctor, Abelardo De La Espriella, quien confió en mí desde hace once años, que me abrió las puertas de la empresa, y quien siempre me ha dicho que todo lo que nos propongamos, con esfuerzo y sacrificio lo podemos sacar adelante”.