Siguiendo la filosofía de que todos deberían tener la oportunidad de hacer empresa, busca abrirles oportunidades a quienes trabajan con ella.

Mónica Carolina Matamoros: La empresa familiar la enamoró

Lleva más de 25 años liderando en el sector del transporte, tradicionalmente masculino. Desde muy joven tomó las riendas de la que hoy es la empresa más importante de su familia.

4 de septiembre de 2025

Le faltaba poco para graduarse de Comunicación Social cuando su madre le pidió asumir la dirección de la empresa de transporte de hidrocarburos que su hermana menor creó para graduarse en Administración. “Mis papás tenían unos 20 camiones con los que prestaban servicios, y a partir de eso ella montó la compañía, pero al poco tiempo se fue del país”, cuenta.

En 1997, con 21 años y ninguna experiencia, se convirtió en la gerente general de Transtecol. “No sabía cómo se compraba una póliza ni cómo se hacía el mantenimiento de los vehículos. Era una responsabilidad muy grande”. Poco a poco fue abriéndose espacio en una industria masculina. “Fue duro porque empezamos desde abajo, cuadrando cuentas con los conductores, todo al menudeo”.

Sus padres tenían ferreterías en Bucaramanga y fincas ganaderas en Cesar, Antioquia y Santander. “Me llamaba mucho la atención el campo y le dije a mi papá que quería trabajar con él”. Sin embargo, los problemas de orden público los llevaron a vender muchos terrenos, por lo que Transtecol se convirtió en la prioridad.

La empresa la enamoró. “Era lo que nos iba a quedar a los cuatro (hermanos, tres mujeres y un hombre). Tocaba meterle la ficha”. Sus hermanas también se fueron involucrando. La menor entre las mujeres, quien ideó la compañía, está a cargo del área operativa y de logística. Ella, de la administrativa y financiera. La madre se ocupa de la zona de Barrancabermeja (Santander) y del trabajo con las comunidades, a las que capacitan y contratan. Su espíritu de empresarias las impulsó a fundar pequeñas firmas con las que tercerizan servicios. Su hermana gemela, por ejemplo, montó una aseguradora que provee las pólizas, debido a la alta demanda que tenía la compañía.

Transtecol se expandió a las obras civiles y los servicios ambientales, como reforestación y limpieza de suelos y aguas. “Empezamos haciendo mejoras en instituciones educativas. Y aprendimos a manejar los temas ambientales por los accidentes que pueden ocurrir al transportar hidrocarburos”. Actualmente tienen alrededor de 400 empleados, 120 camiones, camionetas para alquiler y presencia en Bucaramanga, Barrancabermeja, Bogotá y Villavicencio.

Además de liderar la compañía, está montando una firma de insumos para exploración petrolera. Siguiendo la filosofía de que todos deberían tener la oportunidad de hacer empresa, busca abrirles oportunidades a quienes trabajan con ella. “No los preparo para que se queden toda la vida conmigo, sino para que creen su propio negocio”.

Transtecol | Sector: Transporte | Fundado en 1997 en Bucaramanga.

