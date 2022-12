¿Cómo se relacionan los gatos con los humanos?

¿Es verdad que los gatos no quieren a los humanos de la misma manera que los perros? A esta pregunta responde el veterinario Enrique Vallejo en este episodio de Salud Animal. Vallejo explica que la diferencia se encuentra en el cómo se generan los vínculos y en las muestras de afecto físico que cada especie tiene. Descubra las cifras que caracterizan la relación felina y humana en este video.

Perros y gatos: dos mundos diferentes pero llenos de cariño

La principal diferencia entre las reacciones de los perros y de los gatos es que los primeros son mucho más claros. Los perros giran la cabeza, miran directamente, se acercan e incluso toman la iniciativa para buscar contacto físico. En cambio, los felinos son más sutiles y sus reacciones iniciales suelen ser pequeños movimientos de las orejas en dirección del sonido y girar ligeramente la cabeza.

En cuanto al lenguaje, según el estudio Evolutionary approach to communication between humans and dogs, los perros evolutivamente han desarrollado la capacidad de leer los movimientos de los humanos para adaptarse mejor a las comunidades. Es decir, entienden a sus dueños sin necesidad del uso del lenguaje verbal.

Por su parte, los gatos también son capaces de entender a sus dueños, pero responden mejor a los comandos sonoros. En el 2010 se identificó que los gatos responden mejor a las personas cuya voz tiene tonos más agudos debido a que se parecen más a los maullidos.

Debido a esto el estudio concluyó que los gatos perciben las relaciones con los humanos como una jerarquía en la que ellos tienen una superioridad, pues los maullidos entre gatos solo se usan para comunicarse con las crías que aún no han adquirido otras habilidades de comunicación y supervivencia. En otras palabras, los gatos perciben a los humanos como menos aptos para sobrevivir.

Esto no quiere decir que no sientan un aprecio genuino por sus dueños e incluso hay formas de fortalecer el vínculo que se genera. Estas son algunas recomendaciones de la fundación de la International Association of Animal Behavior Consultants (IAABC) para generar un vínculo con un gato:

Estar sentado a unos cuantos metros de distancia mientras el animal come puede ayudar a generar asociaciones de seguridad.

Si el gato tiene un lugar favorito para dormir también es ideal estar cerca a él en esos momentos. El recuerdo que más va a prevalecer es el de seguridad.

Para descubrir más acerca de la relación que se crea con entre los felinos y los humanos

¿Quién es Enrique Vallejo?

El biólogo y veterinario Enrique Vallejo es fundador de la reconocida y galardonada clínica veterinaria Kanicat, ubicada en Bogotá. Vallejo entiende la relación entre animal de compañía y su dueño como una conexión profunda en la que los animales se convierten en parte de su familia. Por esto es que su práctica veterinaria no es simplemente tratar el malestar de un animal, sino de entender la raíz del problema e interpretar lo que los perros y gatos quieren transmitir.

Enrique Vallejo sobre cómo mantener la salud de sus animales de compañía por más tiempo.