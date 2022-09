Hablar en público: ¿cómo construir un buen discurso?

En esta ocasión, la formadora holística de comunicación Rosa María Corcho comparte los consejos para que un discurso sea coherente y comunique adecuadamente un mensaje. En este video de Todo Comunica aprenda a usar timbres de comunicación para generar una estructura en su discurso y a elegir los golpes de comunicación que van a hacer su mensaje claro y contundente.

¿Cómo mejorar un discurso?

Estos son los principales consejos de la organización de difusión de ideas TED Conferences para que un discurso sea memorable:

Chris Anderson, curador de las charlas TED, menciona que para dar una exposición memorable es necesario construir la idea, pieza por pieza, con conceptos que la audiencia ya conozca. En otras palabras, las presentaciones no deben confundir, deben ser simples.

En el libro The Power of Presence: Unlock Your Potential to Influence and Engage Others se establece que las mejores presentaciones son aquellas que priorizan la conexión sobre el contenido y en las cuales el locutor habla para persuadir y no para informar. Generar curiosidad o hacer que la audiencia se sienta identificada con el locutor es el primer paso para asegurar que el contenido sea recordado.

Finalmente, hay que recordar que el lenguaje no es simplemente las palabras que se dicen, sino también cómo se mueve el cuerpo, los gestos e incluso la posición de las manos. Es por esto que Rosa María Corcho afirma que la comunicación depende del lenguaje verbal, el no verbal y el paraverbal.

Con los ocho timbres de comunicación que Rosa comparte en Todo Comunica, usted podrá asegurar que todos sus discursos tengan cohesión y comuniquen adecuadamente su mensaje. Conéctese para descubrir más y siga aprendiendo los consejos para mejorar sus relaciones interpersonales por medio de la comunicación.

La trayectoria de Rosa María Corcho

Rosa María Corcho es periodista, presentadora de televisión y maestra de ceremonias con más de veinte años de trayectoria y además es administradora de empresas y especialista en comunicación efectiva y estratégica con máster en psicología holística. En sus años de experiencia ha hecho parte del equipo periodístico de Telecaribe, Univisión Tampa, Caracol Televisión y del talento corporativo de Canal 1.

Hoy en día dirige su empresa RM Comunicaciones SAS y, a través de su línea de asesoría y capacitaciones, entrena en comunicación a presentadores de televisión, periodistas y equipos corporativos. Su mayor deseo es que todas las personas logren el equilibrio necesario en sus planos físico, mental y emocional.

El lema de Rosa es: “Recuerde siempre que no es solo lo que dice, sino la ‘forma’ cómo lo dice” y este mensaje es el que comparte en Todo Comunica. Siga descubriendo este y otros programas que le proporcionan herramientas para mejorar su vida, salud y relaciones interpersonales en Semana Play.