En el mes de junio, el Congreso de la República aprobó la histórica Ley Nuclear “Átomos para la Vida”, con ello, se dará la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN) para regular esta tecnología bajo estándares internacionales y empezar así a consolidar la industria nuclear en nuestro país.

Histórico paso en Colombia: aprueban la primera ley nuclear y crean autoridad para regular el sector

Sin embargo, es importante entender que las tecnologías nucleares van mucho más allá de la generación de electricidad. Sus aplicaciones abarcan áreas estratégicas como la salud, el medio ambiente, la agricultura, la gestión del recurso hídrico y la mitigación del cambio climático.

Por ello, SEMANA habló con uno de los impulsores de esta ley, Camilo Prieto, para conocer a profundidad cómo funcionará y qué impacto tendrá en el país a corto y largo plazo.

SEMANA: ¿Por qué se puso en marcha este proyecto de ley?

Camilo Prieto: Colombia tiene un rezago tecnológico nuclear muy grande frente a la región. Y a diferencia de lo que han hecho Brasil, Argentina y México, que tienen núcleo de electricidad, producen energía eléctrica a partir de la energía nuclear. Colombia, en 61 años que lleva en el desarrollo del sector nuclear, no lo ha podido hacer. Y eso genera muchos cuestionamientos.

¿Por qué ese resalto tecnológico? Porque mientras Perú, por ejemplo, en sus reactores de investigación puede producir insumos, las unidades de medicina nuclear, ¿por qué Colombia no? Y para entender por qué es preocupante, hay que ver las implicaciones que tienen las tecnologías nucleares en una sociedad.

En el campo ambiental hay diferentes tecnologías para el agro, para el agua y para el cambio climático. Para el agro, por ejemplo, así como se pueden esterilizar perros y gatos, se pueden esterilizar zancudos. En agua, ¿por qué es tan importante? Cuando se quiere saber si se puede utilizar un acuífero o no, necesitas saber hace cuánto se recargó, y eso se hace con tecnologías nucleares.

Ahora, en el área del cambio climático. Incluyendo las renovables, todas las plantas de generación son las que menos producen gas de efecto invernadero, y en adaptación al cambio climático, las tecnologías nucleares nos permiten producir plantas resistentes a la sequía por medio de la radiación controlada.

“Nuestra evaluación técnica y científica de los resultados que tenemos hasta ahora no mostró ningún signo de actividades y materiales nucleares no declarados en estos tres lugares" dice el comunicado de el OIEA Foto: Twitter/@iaeaorg

SEMANA: ¿Cuáles son los aspectos que se han logrado consolidar hoy y cuál es su valor para la sociedad colombiana?

C. P.: Acá la regulación está fragmentada o atomizada entre el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Salud y todas las secretarías departamentales de salud. Eso genera unos enormes conflictos de interés, y suscita un único ente regulador, por algo que se llama independencia efectiva y con unos criterios altamente técnicos. Desde la norma, la concepción de la agencia busca proteger a la agencia del péndulo de los cambios de gobierno.

Dentro de la misma concepción de la ley hay algo clave: ha sido un proyecto ampliamente concertado. Pasó por la plenaria de la Cámara de Representantes y la plenaria del Senado con cero votos en contra. Esto también tiene que generar una parte de tranquilidad a la ciudadanía.

Para conseguir esto tuvimos que convencer a la oposición de que no iba a haber inflexibilidad fiscal, eso era indispensable. Mientras que con los partidos de gobierno teníamos que garantizar la adecuada participación ciudadana en la construcción del proyecto.

SEMANA: ¿Cuál es el presupuesto que se tiene proyectado para la agencia y a partir de cuándo empieza su ejecución?

C.P.: Tras la aprobación legislativa, la siguiente etapa corresponde a la sanción presidencial. Eso esperamos que suceda antes de un mes. Esperamos que antes de que termine julio la ley esté sancionada.

Posteriormente, se iniciará el proceso de implementación institucional, que contempla la estructuración administrativa de la entidad, la definición de su planta de personal y la adecuación de su infraestructura operativa.

Según las proyecciones presentadas durante la discusión del proyecto, el costo de funcionamiento durante el primer año sería de aproximadamente 25.500 millones de pesos. La financiación contempla mecanismos orientados a minimizar el impacto fiscal mediante cooperación técnica internacional y la utilización de infraestructura estatal disponible.

Caballos de Przewalski en la zona de Chernóbil, en Ucrania, en invierno Foto: Getty Images/iStockphoto

SEMANA: ¿Qué puntos específicos son los que facilita a nivel salud para que la gente también pueda decir “voy a sentir un cambio dentro de mis procedimientos”?

C.P.: En materia de salud pública, uno de los aspectos más relevantes de la ley es la posibilidad de fortalecer las capacidades nacionales para la producción de insumos estratégicos destinados al diagnóstico y tratamiento del cáncer. Esto permitiría reducir la dependencia externa y mejorar progresivamente el acceso de los pacientes a tecnologías esenciales para la atención oncológica. Por ejemplo, que Colombia pueda producir yodo 231, eso va a cambiar la atención de la enfermedad en el país. Por eso esto me emociona tanto.

SEMANA: ¿Es posible que Colombia tuviese una sostenibilidad energética en términos completamente nucleares?

C.P.: No es deseable que Colombia dependa de ninguna fuente de energía. En cambio, hay que promover la diversificación de la matriz energética.

Lo que buscamos es que la nuclear tenga una participación, pero no que sea la energía dominante del sistema, sino que apoye la seguridad energética. Me parece muy importante esa pregunta que estás haciendo, para dejarlo desde ahora muy claro. Nunca va a ser absoluto el uso de un único modelo energético.