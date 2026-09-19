¿Por qué son tan importantes los páramos en Colombia y el mundo? Esta es la razón por la que hay que protegerlos

Cuando se habla de los ecosistemas más importantes para el planeta, los páramos ocupan un lugar particular. Aunque se encuentran en zonas de gran altura y representan una parte relativamente pequeña del territorio, su función va mucho más allá de los paisajes que ofrecen en las montañas.

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Colombia tiene una relación especialmente importante con los páramos, ya que concentra cerca de la mitad de estos identificados en el mundo, distribuidos principalmente entre las tres cordilleras y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta presencia convierte al territorio nacional en uno de los lugares más importantes del planeta para la conservación de estos ecosistemas.

Una de las principales funciones de estos ecosistemas está relacionada con el agua, debido a que cuentan con humedales, lagunas y vegetación, capaces de almacenar y regular este recurso, permitiendo que sea liberado progresivamente hacia las zonas ubicadas a menor altura.

El Ministerio de Ambiente señala que los páramos son fundamentales para el abastecimiento de agua de más del 70 % de la población colombiana. Esto significa que millones de personas dependen, directa o indirectamente, de los servicios que prestan estos ecosistemas, incluso cuando viven a cientos de kilómetros de las zonas donde se encuentran.

El Páramo de Ocetá es uno de los grandes atractivos naturales de Monguí, en Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Su importancia también alcanza actividades como la agricultura y la generación de energía, que requieren disponibilidad de agua para su funcionamiento. Por eso, cualquier alteración significativa de estos ecosistemas puede tener consecuencias que van mucho más allá de sus límites geográficos.

Por otro lado, estas zonas de alta montaña también albergan una gran diversidad de especies que se han adaptado a condiciones ambientales particulares. Entre ellas se encuentran los frailejones, una de las plantas más representativas de los paisajes de páramo, además de diferentes especies de plantas, aves, anfibios y otros organismos.

El oso de anteojos, símbolo de salud ambiental: más registros en cordilleras y páramos Foto: Cortesía para El País

Algunas de estas especies tienen distribuciones muy reducidas y dependen de las condiciones específicas de estos territorios para sobrevivir. Por esta razón, la conservación de los páramos también representa una tarea fundamental para proteger la biodiversidad.

Asimismo, los páramos son ecosistemas especialmente sensibles a las modificaciones de temperatura y de los patrones de lluvia, por lo que los cambios ambientales pueden alterar las condiciones que permiten su funcionamiento. Al mismo tiempo, conservarlos ayuda a mantener los servicios ambientales de los que dependen las poblaciones humanas.

Por eso, hablar de los páramos no significa únicamente hablar de montañas, frailejones o paisajes naturales. Se trata de ecosistemas que conectan directamente la conservación de la naturaleza con necesidades fundamentales de las sociedades. Protegerlos significa preservar fuentes de agua, hábitats para numerosas especies y reservas naturales.

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En Colombia, donde millones de personas dependen del agua regulada por estos territorios, su conservación adquiere una dimensión todavía mayor. Lo que ocurre en las partes más altas de las montañas puede terminar teniendo efectos en ciudades, cultivos, ríos y comunidades ubicadas mucho más abajo.

Esa es precisamente la razón por la que los páramos son considerados estratégicos: aunque ocupan espacios relativamente pequeños y muchas veces se encuentran alejados de los grandes centros urbanos, cumplen funciones ambientales de las que dependen millones de personas en Colombia y forman parte de un patrimonio natural de importancia para toda la región andina.