Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca se ganó premio de talla internacional por la campaña audiovisual del documental del río Cauca

La campaña #yosoyriocauca, diseñada para concientizar a los vallecaucanos de la importancia del río Cauca, ganó el premio a mejor Campaña Audiovisual del Año en la categoría regional de los Napolitan Victory Awards 2022.

Esta estrategia de tres campañas educativas digitales fe diseñada para generar conocimiento sobre el río, sentido de consideración, cuidado y apropiación, orientados a fortalecer los lazos emocionales y de identidad entre la ciudadanía y el río.

La campaña fue orientada y definida por el equipo técnico y de comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) y ejecutada para redes sociales por la empresa Estrategia y Poder, como antesala para la realización del documental Expedición Río Cauca lanzado el pasado 27 de octubre.

“Nos sentimos orgullosos con este reconocimiento mundial a esta estrategia de marketing de contenidos que obedece a los lineamientos estratégicos de la CVC en el territorio, de acercar temas técnicos a la comunidad, de emplear lenguajes sencillos para hacer educación ambiental, hicimos un trabajo coordinado con Estrategia y Poder que nos visibiliza en el contexto mundial” comentó Marco Antonio Suárez, director general de la CVC.

Río Cauca - Foto: Cortesía CVC

Estos premios son considerados como los más prestigiosos en la industria de la comunicación política y reúnen una vez al año a los profesionales más destacados del mundo de habla hispana en Washington.

La convocatoria de los Napolitans se extiende a más de 30 países e incluye una variedad de categorías que buscan reconocer las mejores campañas, a los innovadores, creativos, líderes, activistas, estrategas y otros profesionales comprometidos con la excelencia.

La gala de la premiación 2022 se realizó en The Washington Academy of Political Arts and Sciences.

¿Cómo fue el lanzamiento del documental?

En el Teatro Calima de la ciudad de Cali, se estrenó el pasado jueves 27 de octubre, el documental ‘Expedición río Cauca’. Reflectores y alfombra roja, al estilo Hollywood, pero con sabor del Pacífico, hicieron parte del estreno de esta pieza audiovisual que no dejó a un solo espectador indiferente.

“Un excelente ejercicio, una pieza audiovisual que sirve como una estrategia comunicativa importante para que los vallecaucanos y colombianos, en general, empecemos a conocer nuestro territorio y a valorarlo. La idea es tomar conciencia de la necesidad de emprender acciones para recuperar estos ecosistemas que también son parte de la memoria de lo que somos como vallecaucanos y como colombianos”, dijo Harrison Cuero, asesor del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

En el documental se hace un recorrido de 400 km por el río Cauca a su paso por el departamento del Valle y muestra de forma descarnada lo peor, pero también lo mejor del río e incluso revela novedades como el descubrimiento de nuevas especies de peces.

“¡Felicidad total! Estrenamos Expedición río Cauca con éxito rotundo, en el cumpleaños número 68 de la CVC, con teatro lleno, con música de nuestro Pacífico, con platos de las cocineras de la Laguna de Sonso, ¿Qué más podemos pedir? Esperamos que todos sientan este río Cauca, como las venas, como la sangre del cuerpo, que nos da vida, pero que necesita que no abusemos de él”, dijo con visible emoción el director general de la CVC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez.

“Después de ver Expedición río Cauca, nunca volverán a ver el río de la misma forma. Este documental revela cosas que pocos saben o imaginan, desde su pasado prehistórico, pasando por su auge comercial, hasta su presente, donde conocerán las comunidades que, de distintas formas, viven de la riqueza de este ecosistema y que tienen hermosas expresiones culturales a su alrededor y por supuesto, también tendrán un atisbo del futuro que estamos construyendo para él”, añadió el funcionario.