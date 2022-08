Valle del Cauca: la Corporación Autónoma regional alcanzó la meta de sembrar dos millones de peces

En el marco de la estrategia “Valle más verde”, que busca que 8 millones de árboles y 3 millones de peces sean sembrados en el departamento hasta finales del 2023, la autoridad ambiental llegó a casi el 70 % de la meta trazada para alevinos. En medio de su trabajo por alcanzar la meta, el pez dos millones fue sembrado en el río Cauca, en jurisdicción de Jamundí.

El gran río Cauca acogió al pez número dos millones que, a la fecha, ha sido sembrado en el Valle del Cauca desde el año 2020, en el marco de la gran estrategia de la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca (CVC) denominada “Valle más verde”.

Este alevino fue depositado en el afluente a su paso por el sector de Bocas del Palo, Jamundí, en lo que fue la repoblación número 115 desde que arrancó la iniciativa.

“No solamente sembramos el pez dos millones, sino que sembramos 10 mil más, llegando a la cifra de 2′010.000 y lo mejor, de la mano de los niños, de los estudiantes de aquí, del consejo comunitario Bocas del Palo. Estamos felices compartiendo con ellos y que también aprendan y entiendan la importancia de sembrar estos peces en todas nuestras fuentes hídricas”, dijo Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CVC, quien resaltó que estas acciones recuperan los ríos y humedales.

Este bocachico hace parte de los 30.000 alevinos sembrados en la última jornada, esto con el fin de cumplir la meta final de 3 millones sembrados antes del 31 de diciembre de 2023.

“Tuve un poquito de miedo porque nunca me había subido a una balsa y pese a que uno de ellos me mordió, logré liberarlos. Esta experiencia me sirve para seguir fortaleciendo el trabajo en el colegio de recuperar la pesca ancestral”, expresó Saray Montaño, una de las niñas de primaria del Colegio Alfredo Bonilla Montaño, sede José Antonio Galán, que participó en la jornada.

La CVC busca que 8 millones de árboles y 3 millones de peces sean sembrados en el departamento hasta finales del 2023. - Foto: Cortesía

Liberación de zorro cañero, al parecer, víctima de maltrato

Luego de cinco meses, un individuo de Cerdocyon thous (zorro cañero) fue liberado en su hábitat.

El pasado, 29 de marzo de 2022, el animal llegó al Centro de Atención y Valoración (CAV) de fauna silvestre de la CVC, ubicado en zona rural de Palmira; el zorro cañero fue hallado en una vía dentro de un costal, aparentemente herido.

Se trata de una zorra sub-adulta; en la valoración inicial se mostró alerta, con aversión al manejo y pese a la circunstancia en que fue hallada, presentó buena condición de salud o signos de enfermedad, con parámetros de peso y condición corporal acordes a su estado de desarrollo biológico. De igual manera, se le realizaron pruebas diagnósticas y monitoreo sanitario por PCR para distemper, parvovirosis y coronavirus, siendo negativos los resultados.

“Los animales de fauna silvestre no son mascotas. El CAV sigue siendo el mejor centro para la atención y valoración de fauna silvestre en el país, con los mejores técnicos y profesionales”, afirmó Suárez.

Dado que su comportamiento reflejaba una vida en hábitat silvestre, se le ubicó en un recinto lejos del contacto humano, con refugios en madera, vegetación de la zona y polisombra, para restricción visual y posibilidades de fortalecer comportamientos aptos para la especie.

Tras el proceso de rehabilitación y readaptación, se aprovechó un relicto de bosque seco tropical en Jamundí para liberarla. A la fecha, el CAV ha atendido a 1.569 animales, de los cuales 277 fueron liberados en lugares adecuados para su supervivencia.