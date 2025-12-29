Una alerta emitió la Corporación Ambiental del Valle del Cauca (CVC) para que los caleños no lleven sus carros o motos a lavarlos en una zona protegida del río Cali.

“El lavado de carros y motos que se está ejecutando dentro de la zona forestal protectora del río Cali podría contaminar las aguas, aguas arriba de la bocatoma del acueducto de Emcali”, dijo Juan Carlos Valdez Perlaza, funcionario de la Dirección Ambiental Regional Suroccidente de la CVC.

Estos hechos, aseguró la entidad, ocurren con más frecuencia en estas épocas decembrinas, cuando se incrementan las visitas a los ríos por las vacaciones y actividades de fin de año.

El llamado de la entidad, el cual calificó de “urgente”, es para que la comunidad se abstenga de lavar vehículos en las fuentes hídricas, “una acción que no solo daña gravemente los ecosistemas, sino que también está prohibida por la ley”.

Los lugares que más preocupan a los ambientalistas es al occidente de Cali, donde las autoridades han establecido que esta práctica es más recurrente, particularmente en tres puntos críticos: en la quebrada San Cristóbal, frente al Zoológico de Cali, en los alrededores del restaurante Hacienda del Bosque y entre las veredas Pilas del Cabuyal y Atenas, en la entrada al Jardín Botánico del corregimiento Los Andes (el más concurrido).

Tramos del río Cali, entre los puentes de El Peñón y Carulla, muestran acumulación de residuos y deterioro ambiental, según denuncias ciudadanas. Foto: Aymer Álvarez / El País

“Desde el grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Cali, hemos venido efectuando diferentes acciones de control para mitigar el lavado de vehículos en la vía pública y en nuestras fuentes hídricas. Durante lo corrido del 2025, se han impuesto más de 80 órdenes de comparendo por esta situación, amparadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016”, indicó David Fernando Rendón, intendente jefe de la Policía Ambiental.

Por su parte, Henry Grueso Romero, del Dagma, dijo que desde Gobernanza y Educación Ambiental se vienen realizando jornadas de sensibilización para evitar que estas situaciones ocurran.

“En estas actividades, junto con las demás instituciones, invitamos a la comunidad a cuidar y conservar el río Cali, explicando que este tipo de acciones no solo afectan a la fauna y flora de la zona, sino también a las comunidades”, señaló.

La CVC resaltó que las multas por este tipo de infracciones pueden ascender hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir 11.388.000 de pesos.

Asimismo, recordaron que lo peligroso de estas prácticas para el agua es por el uso de detergentes, aceites y grasas durante el lavado de vehículos, lo que “genera impactos directos sobre los cuerpos de agua, afectando su calidad y poniendo en riesgo la vida silvestre que habita en estos ecosistemas”.

“Invitamos a los propietarios de carros y motos a reflexionar sobre el impacto de sus acciones, y evitar lavar sus vehículos en ríos, canales o quebradas. Cada vez que lo hacen, contaminan fuentes de agua que son vida para todos. Por eso, los invitamos a acudir a lavaderos autorizados, que cuentan con sistemas adecuados para el manejo de residuos y vertimientos. Asimismo, hacemos un llamado a denunciar estas prácticas ante las autoridades ambientales y la Policía Ambiental, porque cuidar el agua es una responsabilidad compartida”, destacó el funcionario de la CVC.

Este tipo de situaciones es prohibido por la Ley 1801 de 2016, que indica que “está prohibido lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas. Quienes incumplan pueden recibir una multa tipo 4, cuyo valor puede alcanzar hasta ocho salarios mínimos diarios legales vigentes”.