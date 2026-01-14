Alianza entre Apple y Google: así será la nueva Siri, más inteligente, conversacional y basada en Gemini

Apple podrá modificar de forma independiente los modelos de Gemini en los que se basarán sus Modelos Fundacionales, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades de Apple Intelligence y de su versión renovada de Siri. Además, la experiencia de usuario no mostrará ninguna referencia a la marca Google.

Ambas compañías anunciaron este martes un acuerdo plurianual mediante el cual el fabricante del iPhone utilizará los modelos de Gemini y la tecnología en la nube de Google como base para sus Modelos Fundacionales, con los que busca potenciar las funciones de Apple Intelligence y la nueva generación de Siri.

En el comunicado oficial, no se ofrecieron demasiados detalles sobre el funcionamiento del acuerdo, más allá de que la tecnología de inteligencia artificial de Google proporcionará “la base más sólida” para los modelos de Apple. Asimismo, se indicó que Apple Intelligence se ejecutará en la infraestructura de Private Cloud Compute, garantizando así los estándares de privacidad característicos de la compañía.

La nueva versión de Siri ofrecerá respuestas más directas y completas. Foto: Europa Press

Ahora, fuentes internas vinculadas al proyecto han revelado a The Information nuevos detalles sobre la colaboración entre ambos gigantes tecnológicos y sobre cómo se integrará Gemini como modelo base para las funciones de IA y la renovada Siri.

Según el informe, recogido por 9to5Google, Apple tendrá la posibilidad de solicitar a Google modificaciones específicas en el funcionamiento de los modelos de Gemini que servirán como base de sus Modelos Fundacionales. Además, la compañía de Cupertino podrá realizar ajustes internos de manera independiente para adaptar el comportamiento y las respuestas de estos modelos a las necesidades concretas de Siri y de Apple Intelligence.

Las fuentes también han aclarado que, pese a la colaboración, las respuestas generadas por la IA de Apple no incluirán referencias ni marcas relacionadas con Google o Gemini. Esto se debe a que, aunque Siri y Apple Intelligence se apoyen en modelos basados en Gemini, toda la experiencia se desarrollará dentro de una interfaz de usuario exclusivamente diseñada por Apple.

Mejoras en las respuestas de Siri

En cuanto al impacto que tendrá la tecnología de Gemini en la versión renovada de Siri, el informe señala que se producirá una mejora significativa en las respuestas relacionadas con el conocimiento. En lugar de limitarse a mostrar enlaces a sitios web, el asistente ofrecerá información concreta y directa a las solicitudes de los usuarios.

Otra de las mejoras destacadas se dará en las capacidades de apoyo emocional. Según las fuentes, Siri podrá ofrecer respuestas conversacionales más completas cuando un usuario exprese sentirse solo, triste o necesitado de apoyo. Este tipo de interacción será más similar a la que ofrecen actualmente los chatbots avanzados, como ChatGPT de OpenAI o el propio Gemini.

Por otro lado, Siri continuará ejecutando determinadas funciones directamente en los dispositivos de Apple, como configurar temporizadores, crear recordatorios o enviar mensajes de texto a contactos específicos.

Apple y Google firmaron un acuerdo plurianual. Foto: Getty Images

No obstante, la versión renovada incorporará capacidades más avanzadas, como la posibilidad de analizar los mensajes del usuario para identificar qué contacto corresponde a términos como “mamá” o “hermana”, incluso si no están guardados con esos nombres en el teléfono.

Finalmente, las fuentes indican que algunas de las funciones impulsadas por los modelos basados en Gemini se lanzarán esta primavera. Otras más avanzadas, como la capacidad de recordar conversaciones pasadas o funciones proactivas —por ejemplo, sugerir salir antes de casa para evitar el tráfico en función de las tareas del calendario—, se anunciarán en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), prevista para el mes de junio.

*Con información de Europa Press