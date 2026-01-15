Así es el Phantom 3500, el avión comercial de alta tecnología: elimina las ventanas y volará en 2027

Otto Aerospace busca marcar un antes y un después en la aviación comercial pues la compañía estadounidense presentó el Phantom 3500, una aeronave que busca:

“La Visión SuperNatural™ de Otto redefine la experiencia del pasajero al sustituir las ventanas tradicionales de la cabina trasera por pantallas digitales de alta definición", señaló Otto Aerospace, con la mira puesta en despegar por primera vez en 2027.

El proyecto apunta a convertirse en una alternativa real dentro del transporte aéreo, pues señalan que su diseño rompe con lo conocido y se apoya en soluciones que según la empresa, permitirán volar más rápido, más alto y con menores costos.

Un diseño que rompe con lo conocido

El rasgo que más llama la atención del Phantom 3500 es la ausencia total de ventanas. En lugar de ellas, la experiencia a bordo se apoya en pantallas internas que pueden mostrar imágenes del exterior o contenidos personalizados.

Esta decisión no es solo estética: al eliminar los huecos en el fuselaje, el avión logra una estructura más limpia y aerodinámica, lo que se traduce en un mejor desempeño en el aire.

El espacio interior también fue diseñado para ofrecer mayor confort. La cabina cuenta con una altura aproximada de 1,95 metros y un volumen cercano a los 800 pies cúbicos, lo que busca reducir la sensación de encierro habitual en vuelos largos.

Un fuselaje sin aberturas permite un diseño más limpio y eficiente en pleno vuelo. Foto: Otto Aerospace

A esto se suma su alcance, capaz de cubrir hasta 3.500 millas náuticas, una distancia que permitiría realizar trayectos extensos sin escalas, especialmente atractivos para viajes ejecutivos o rutas de media y larga distancia.

Desde Otto Aerospace destacan que este modelo nace a partir de pruebas previas con prototipos experimentales, lo que les permitió afinar un diseño enfocado en reducir la resistencia al avance.

El resultado, aseguran, es una aeronave capaz de desplazarse a gran velocidad sin disparar el consumo de combustible, un equilibrio que pocas propuestas han logrado hasta ahora.

“Reduce drásticamente los costos operativos”

“El Phantom 3500 ofrece velocidades transónicas con un consumo de combustible mucho menor, lo que reduce drásticamente los costos operativos y las emisiones”, afirma Otto Aerospace.

Uno de los principales argumentos del Phantom 3500 es su capacidad para operar a altitudes poco comunes en la aviación comercial. El avión está pensado para volar a unos 51.000 pies, lo que le permitiría situarse por encima de gran parte del tráfico aéreo y de las zonas con mayor turbulencia, ofreciendo trayectos más estables y silenciosos.

La velocidad es otro de sus puntos fuertes. Sin entrar en tecnicismos, la empresa señala que el avión puede desplazarse a ritmos cercanos a los de los reactores más rápidos, pero con un gasto energético considerablemente menor. De hecho, Otto Aerospace afirma que los costos de operación podrían reducirse hasta en un 50%, gracias a sistemas más simples, menor consumo y un mantenimiento menos complejo.

Más allá de las cifras, la compañía insiste en que el Phantom 3500 no busca ser solo “un avión más”, sino abrir una nueva categoría dentro del sector. La combinación de rapidez, alcance, confort y menor impacto ambiental es presentada como su carta de presentación en un mercado cada vez más exigente.