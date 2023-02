- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Bebés vs. reguetón: estos son los 10 video más vistos en la historia de YouTube

YouTube es una plataforma de video donde los usuarios pueden encontrar clips de todo tipo; tutoriales, recetas, videos musicales, ayudas didácticas y miles de contenidos para todos los gustos son vistos. A diario, cerca de 30 millones de usuarios ingresan a la aplicación.

Esta dinámica la han entendido muy bien los artistas, los productores y los diferentes programas que, además de emitir sus videos en los canales de televisión especializados, han encontrado en YouTube otra forma de monetizar sus contenidos, de generar importantes ingresos y de estar disponibles, a cualquier hora, para sus seguidores.

En esa carrera por las reproducciones, hay ciertos contenidos que han picado en punta y que, gracias a sus elevadas cifras, se ha ubicado en el top 10 de los más vistos en la historia de la plataforma.

Aquí el listado en el que, curiosamente, hay varios que ofrecen contenido infantil como rondas o canciones para enseñar a los bebés a pronunciar sus primeras palabras o simplemente para entretenerlos.

10. Masha and the Bear – Recipe for Disaster (4,506 millones de reproducciones)

Una dato curioso de este clip es que no tiene nada que ver con música. De hecho, es el video no musical más visto en la plataforma y se ubica en la décima posición de los más populares en YouTube.

9. Gangnam Style – PSY (4,574 millones de reproducciones)

La canción y el video del artista coreano PSY marcó un hito tanto en la música como en la propia plataforma; en su época (2012) fue el más visto en la historia y ahora ya se ubica en la casilla número 9. Solo hasta 2015 otros clips comenzaron a acercarse y a poner en riesgo su reinado.

8. Mark Ronson ft. Bruno Mars – Uptown Funk (4,720 millones de reproducciones)

El clip de esta canción de Bruno Mars comenzó a tener un número impresionante de reproducciones en noviembre de 2014 cuando fue colgado; de allí en adelante solo ha tenido que dedicarse a ascender en la lista hasta ubicarse en el puesto 8 de los videos más visto en la historia de YouTube.

7. ChuChu TV – Phonics Song with TWO Words (4,942 millones de reproducciones)

En la casilla 7 comienzan a aparecer los contenidos infantiles y ChuChu TV es un canal indio que ofrece este tipo de materiales a sus usuarios. Sus personajes principales son babyTaku, ChuChu & Friends quienes se encargan de enseñar a los pequeños televidentes, desde los colores y los números hasta los animales y el abecedario.

6. Cocomelon Nursery Rhymes — Bath Song (5,661 millones de reproducciones)

“Bath Song” de Cocomelon escaló y escaló en el ránking y logró sacar de este listado a Sorry, canción del artista canadiense Justin Bieber.

5. Wiz Khalifa y Charlie Puth – See You Again (5,666 millones de reproducciones)

En el puesto 5 aparece el primer video musical ligado a una película. Se trata de la banda sonora de Rápidos y furiosos 7, cinta que marcó el final de la aparición de Paul Walker en la saga luego de haber fallecido en 2013 en un accidente automovilístico. Entre el 10 de julio y el 4 de agosto del 2017, destronó al Gangnam Style como el clip más visto, hasta que apareció el video de la canción Despacito, de Luis Fonsi.

4. Ed Sheeran – Shape of You (5,826 millones de reproducciones)

Shape of You logró subir como espuma desde que fue colgado en YouTube en 2017, no en vano, es uno de los tres clips en alcanzar, más rápido, la envidiable cifra de los 1.000 millones de reproducciones.

3. LooLoo Kids — Johny Johny Yes Papa (6,494 millones de reproducciones)

Este es otro de los éxitos infantiles que se han colado en la lista y que cierra el top 3 de los más reproducidos en la plataforma. Es una canción cuyo video muestra la aventura de un bebé que quiere comer azúcar y su papá no lo permite.

2. Luis Fonsi y Daddy Yankee – Despacito (7,988 millones de reproducciones)

Es el único video en español dentro del listado, lo que tiene un mérito especial. También es el único clip de reguetón en el ránking. Fue colgado en 2017 y logró los 1.000 millones de reproducciones en tan solo 97 días. Aunque no fue el más rápido en superar esa marca, sí lo ha sido a la hora de ser el primero en romper los registros a la hora de superar los cuatro, cinco, seis y 7 millones de vistas en la plataforma.

1. Pinkfong – Baby Shark Dance (11,520 millones)

El rey del listado y el único video en superar los 11 millones de reproducciones es el Baby Shark Dance, una canción infantil que lidera el ránking de las más reproducidas en YouTube. Es un éxito gracias a que los niños la ven y la repiten una y otra vez, por lo que se espera que sus cifras sigan en aumento.