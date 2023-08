Cuatro asteroides inquietan a la comunidad científica; uno de ellos está en camino y es más destructivo que 100 bombas atómicas

Aunque es una roca que viaja a gran velocidad, no existe riesgo de colisión con la Tierra. | Foto: Getty Images

En los informes revelados se han indicado que el QL433, el cual pasará a 5,3 millones de kilómetros de la Tierra, es capaz de liberar cientos de veces más energía que la liberada por la bomba atómica de Robert Oppenheimer, por lo que los sistemas de seguridad del planeta no le quitan los ojos de encima.

Según la Nasa, un asteroide potencialmente peligroso se determina luego de contemplar algunas variables como la distancia, el tamaño y la velocidad a la que viaja y no significa que sea un cuerpo que esté en ruta de colisión.

Es importante precisar que la presencia de ese asteroide no representa un evento inesperado para los científicos e investigadores de la Nasa, puesto que se trata de un objeto espacial que ha sido vigilado desde hace tiempo. Gracias a esas observaciones, los expertos han podido estimar que QL433 visita a la Tierra cada tres años.

Agregado a ello, aclararon que a pesar de la estrecha distancia que habrá entre el asteroide y nuestro mundo, dicho evento no representa un peligro porque no hay una trayectoria de colisión, lo que no significa que se deje de vigilar esta gigante roca que estará cerca al planeta el próximo 4 de agosto.