E3: ¿Por qué Xbox no asistirá presencialmente a la feria?

Microsoft ha confirmado que no ofrecerá su conferencia presencial habitual en la feria del Electronic Entertainment Expo (E3), que se celebrará del 13 al 16 de junio de este año, sino que ofrecerá una presentación ‘online’.

Microsoft confirmó a finales de enero que regresaría a Los Ángeles para celebrar su evento anual de verano y hace unos días fijó una fecha para su evento anual de presentación de videojuegos, Xbox Games Showcase, previsto para el 11 de junio.

Sin embargo, ha anunciado ahora que no estará presencialmente en la popular feria de videojuegos, sino que formará parte de él de forma virtual y que retransmitirá de forma ‘online’ el Xbox Games Showcase, según ha adelantado un portavoz de la compañía a IGN.

En esta presentación, Microsoft habitualmente da a conocer las novedades de sus estudios de videojuegos, sus consolas de última generación, Xbox Series X|S, y su servicio de suscripción Game Pass. Este año, además, contará con una presentación adicional centrada en Starfield, desarrollado por los creadores de Fallout 4 y Skyrim.

Microsoft se une así a Nintendo, que confirmó a finales de febrero que no asistiría al evento porque “no entraba en sus planes”, una ausencia de la que ya se había rumoreado días antes, junto con la de Sony, que aún no ha confirmado si estará presente o no.

El E3 tendrá lugar del 13 al 16 de junio en su sede habitual en Los Ángeles Convention Center (Estados Unidos) y se celebrará “con un formato renovado” que separa las fechas de los Industry Days y los Gamer Days, además de la E3 Digital Week, que está programada a partir del 11 de junio.

ReedPop, organizador de la edición de este año, ha confirmado la participación de grandes compañías de videojuegos, las denominadas AAA del sector, así como de las más populares del segmento indie, tecnología y ‘hardware’.

Juegos que llegan y salen de Xbox Game Pass en marzo

En su blog oficial Xbox ha revelado cuáles serán los nuevos juegos que estarán disponibles para los usuarios que cuenten con una membresía al servicio de Xbox Game Pass, además confirmó los títulos que dejarán de estar disponibles en su catálogo.

Guilty Gear -Strive – (nube, consola y PC)

Esta entrega representa una notable evolución en el popular juego de peleas, al incorporar una nueva dirección artística que ha apostado por mejorar las animaciones de los personajes e integrar un par de ajustes en el sistema de combate.

Dead Space 2 (nube) EA Play

Esta secuela se produce tres años después de la infestación de criaturas asesinas (necromorfos) a bordo del USG Ishimura, Isaac Clarke ha despertado del coma, confundido, desorientado y en una estación espacial llamada The Sprawl. Ahora debe luchar contra nuevos enemigos mientras intenta descubrir la conexión entre una religión del futuro y la aparición de los monstruos que aniquilan todo a su paso.

Dead Space 3 (nube) EA Play

La tercera parte de la saga lleva a Isaac Clarke y el sargento John Carver al planeta helado de Tau Volantis, para destruir la fuente del brote de necromorfos. Ahora el protagonista tendrá enfrentar un ejército de enemigos letales para salvar a la humanidad del apocalipsis.

Valheim

Este juego de exploración y supervivencia para 1 a 10 jugadores está ambientado en un mundo generado procedimentalmente que fue inspirado en la mitología nórdica. Para sobrevivir hay que crear una vivienda segura, poderosas armas y enfrentar poderosos enemigos para así obtener el favor del dios Odín.

Sid Meier’s Civilization VI (nube, consola y PC)

Civilization VI es una entrega diseñada para los jugadores que les gustaría crear y expandir su propio imperio. Este juego nuevas formas de interactuar con el mundo, evolucionar la cultura y competir otros grandes líderes de la historia para así consolidar una civilización que resista el paso del tiempo.

Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – The Prince’s Edition (consola y PC)

Esta aventura se desarrolla en un mundo afectado por una guerra que parece no tener fin. En medio de la destrucción aparece un rey que quiere cambiarlo todo. El joven rey Evan quiere fundar un nuevo reino en donde la gente viva en paz.

Actualizaciones de juegos

Fallout 76: Mutation Invasion

Los jugadores podrán acceder a un evento público mutado cada hora para obtener recompensas y desafíos adicionales. Además, podrán volver a las operaciones diarias para ganar recompensas progresivas y experimentar una nueva variedad de ubicaciones, enemigos y mutaciones.

No Man’s Sky: Fractal Update

La actualización 4.1 de No Man’s Sky, Fractal incorpora una gran cantidad de mejoras en la calidad de vida y accesibilidad durante los viajes espaciales.

Halo Infinite Season 3: Echoes Within

Esta actualización multijugador te ofrece un pase de batalla de 100 niveles, nuevos mapas, un nuevo modo de juego, junto a una nueva arma y equipo.

Sea of Thieves: The Forts of Fortune & 5th Anniversary Celebration

Llegan nuevos viajes de leyenda pirata y cambios en el mundo, además, para celebrar el 5.º aniversario de Sea of Thieves el 20 de marzo se lanzará una con una bonificación de inicio de sesión exclusiva.

Juegos que saldrán de Game Pass

El 15 de marzo los siguientes títulos abandonarán el catálogo del servicio: