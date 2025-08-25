El atajo ‘secreto’ de WhatsApp para chatear con un contacto sin tener que abrir la aplicación

Esta es la función que simplifica la manera de iniciar un chat vía WhatsApp: es posible escribirle a un contacto sin necesidad de abrir la aplicación. conozca el paso a paso de cómo realizar el atajo desde su dispositivo.

Con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, la plataforma busca que la comunicación sea más rápida y directa desde el propio dispositivo.

Eso la ha convertido en una herramienta fundamental tanto para el ámbito profesional como personal. Además, su cifrado de extremo a extremo proporciona un nivel crucial de privacidad y seguridad en la era digital actual.

Por cada mensaje de chat el aplicativo indica que se puede envían 30 imágenes o videos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La aplicación de mensajería se actualiza regularmente para incorporar nuevas funciones y herramientas que garantizan la seguridad, la funcionalidad y una experiencia de usuario óptima en una de las plataformas más utilizadas en el mundo.

Estas actualizaciones tienen como objetivo corregir posibles errores, mejorar la estabilidad y la experiencia general del usuario, así como optimizar el rendimiento de la aplicación, haciéndola más rápida, eficiente y compatible con una variedad de dispositivos.

Gracias a su versatilidad, los usuarios pasan horas chateando con sus contactos favoritos, intercambiando mensajes de voz, emojis, stickers, videos y otro contenido multimedia, lo que garantiza conversaciones mucho más fluidas y dinámicas.

Sin embargo, algunos usuarios prefieren tener acceso rápido a un contacto específico para evitar tener que abrir la aplicación cada vez que reciben un mensaje. ¿Pero cómo lograrlo?

Paso a paso para crear un acceso directo a un contacto en simples pasos

Esta función de accesos directos permitirá a los usuarios ahorrar tiempo al chatear con amigos, familiares o pareja en WhatsApp.

Es importante destacar que estos accesos directos de conversaciones aparecerán en la pantalla principal del celular, ya que crean un atajo al cual se puede hacer clic para acceder al chat al instante, sin necesidad de abrir la aplicación y buscar el contacto.

Descubra la nueva característica de WhatsApp que te permite buscar mensajes por fechas de manera rápida y eficiente. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El proceso para crear estos accesos directos es muy sencillo. Siga estas instrucciones:

1. Abra WhatsApp en su teléfono.

2. Busque el chat favorito al que desea crear el acceso directo.

3. Haga clic en los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha.

4. Seleccione “Más” > “Acceso directo”.

Descubre cómo utilizar WhatsApp Web desde el móvil y disfruta de la comodidad de acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Si prefiere evitar hacerlo directamente desde la plataforma, tiene la alternativa de utilizar los widgets. Estas son herramientas que te permiten acceder a diversas funciones de WhatsApp directamente desde la pantalla de inicio de su dispositivo móvil.

Pueden mostrar información como mensajes recientes, chats destacados o accesos directos para iniciar una conversación con contactos específicos. Los widgets de WhatsApp ofrecen una manera rápida y conveniente de interactuar con la aplicación sin necesidad de abrirla por completo.

Según lo reportado por el portal web Xataka, los pasos para hacerlo pueden variar según la actualización del sistema operativo.