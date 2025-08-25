Los precios de la gasolina generan una presión sobre el bolsillo de los colombianos. Por esta razón, la inteligencia artificial realizó un análisis que propone 5 consejos sencillos pero efectivos para aliviar el gasto diario en combustible y mejorar algunas prácticas en el uso recurrente del carro en Colombia.

Mantenimiento regular del automóvil

Un mantenimiento regular es fundamental para asegurar que su auto funcione de manera óptima y eficiente en términos de consumo de combustible. Asegúrese de cambiar regularmente el aceite y los filtros de aire, verificar la presión de los neumáticos y realizar cualquier ajuste necesario.

Cambios en un carro automático. | Foto: Getty Images

Conducción suave

Una conducción suave y constante puede marcar una gran diferencia en la eficiencia del combustible. Evite aceleraciones y frenadas bruscas, y mantenga una velocidad constante siempre que sea posible. Usar el control de crucero en carretera puede ayudar a mantener una velocidad constante y, por lo tanto, reducir el consumo de combustible.

Evitar el arranque y paradas excesivas

Cada vez que arranca el motor, consume una cantidad significativa de combustible. Por lo tanto, intente evitar el arranque y las paradas excesivas. Si va a estar detenido por más de un minuto, apague el motor.

Reducir la carga y la resistencia al viento

Eliminar el exceso de peso de su automóvil puede mejorar la eficiencia del combustible. Además, evite transportar objetos en el techo del vehículo cuando no sea necesario, ya que aumentan la resistencia al viento y aumentan el consumo de gasolina.

Los automóviles automáticos juegan un papel crucial en la búsqueda de una conducción más accesible, eficiente y sostenible. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Utilizar el aire acondicionado con moderación

El aire acondicionado puede aumentar significativamente el consumo de combustible, especialmente a altas velocidades. Utilícelo con moderación y, siempre que sea posible, opte por ventanas abiertas a velocidades más bajas para mantener el vehículo fresco.

Planificar sus viajes

Planificar sus viajes con anticipación puede ayudarle a evitar atascos y rutas congestionadas, lo que reduce la cantidad de tiempo que pasa en el tráfico y, por lo tanto, la cantidad de combustible que consume.

Utilizar la marcha más alta posible

Cambiar a marchas más altas lo antes posible sin forzar el motor puede mejorar la eficiencia del combustible, especialmente en carretera. Mantenga su carro en una marcha que permita una conducción suave y eficiente.

Velocidad moderada

Conducir a velocidades excesivas aumenta drásticamente el consumo de combustible debido a la resistencia al viento. Mantenga una velocidad moderada y reduzca la necesidad de frenar y acelerar constantemente.

Un incremento en el precio del petróleo también llevaría a nuevos ajustes internos en la gasolina y a acelerar el aumento del diésel. | Foto: getty images

Utilizar combustible de calidad

Utilizar combustible de calidad y del octanaje recomendado por el fabricante puede mejorar la eficiencia de la gasolina y garantizar un funcionamiento óptimo del motor.

Considerar alternativas de transporte

Finalmente, considere alternativas de transporte como compartir viajes, usar el transporte público, caminar o andar en bicicleta siempre que sea posible. Reducir la cantidad de kilómetros que conduce también es una forma efectiva de ahorrar combustible.