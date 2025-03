El detalle clave que no debe pasar por alto al realizar pagos sin contacto para evitar caer en peligrosas estafas

Uno de los avances más significativos impulsados por la tecnología es la amplia gama de métodos de pago disponibles para los usuarios. Hoy en día, ya no es necesario depender exclusivamente del efectivo; las tarjetas de débito y crédito desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana de los individuos.

Sin embargo, esta comodidad también conlleva ciertos riesgos de seguridad, dado que, al realizar pagos con tarjetas, muchos usuarios suelen pasar por alto detalles cruciales para prevenir fraudes. En este sentido, los expertos recomiendan verificar cuidadosamente el monto de la transacción, porque no siempre es preciso. En algunos casos, el sistema puede registrar un monto incorrecto o ejecutarse una transacción no deseada debido a un mal funcionamiento del dispositivo.

Los pagos sin contacto pueden ser vulnerables al uso no autorizado si alguien tiene acceso a su tarjeta o dispositivo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Asimismo, los especialistas advierten que el uso de tarjetas o dispositivos con tecnología NFC o RFID, si bien es rápido y conveniente, también puede ser explotado por delincuentes si no se toman las precauciones adecuadas. Aunque este tipo de transacciones tienen un límite para evitar cargos excesivos no autorizados, persiste el riesgo de que un atacante intente efectuar un pago sin que el titular se percate. En este sentido, verificar el monto antes de confirmar el pago resulta fundamental para evitar cargos indebidos por productos o servicios no adquiridos.