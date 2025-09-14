Suscribirse

El Eclipse solar total más largo del siglo: descubra cuándo y dónde verlo en su máximo esplendor

Un fenómeno único que será visible en varias partes del mundo. Millones de aficionados, están en la espera para ver este evento único astronómico

Redacción Tecnología
14 de septiembre de 2025, 7:28 p. m.
El eclipse solar total del siglo promete ser un espectáculo impresionante, visible en diversas regiones del mundo. Asegúrate de no perderte este evento astronómico único.
El eclipse solar total del siglo promete ser un espectáculo impresionante, visible en diversas regiones del mundo. Asegúrate de no perderte este evento astronómico único. | Foto: Getty Images

Uno de los más impactantes fenómenos de este siglo está por ocurrir en el 2027 y ya los aficionados a la astronomía están preparándose para apreciarlo en todo su esplendor.

Será el eclipse solar más largo de este siglo y, de acuerdo con lo que dicen los expertos de la Nasa, solo será superado por el ocurrido en julio de 1991

¿Cuándo ocurrirá el eclipse de Sol más largo de este siglo?

De acuerdo a lo que ha informado la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, Nasa, la fecha exacta para que las personas puedan ver este fenómeno astronómico será el 2 de agosto del 2027.

Aunque parece que faltara mucho tiempo, hay quienes desde ya han comenzado a hacer sus planes para no perderse ni un minuto de este suceso.

Así, los equipos de observación, los telescopios de última generación y los lentes prismáticos con certificación ISO 12312-2, especiales para evitar daños en la visión, serán algunos de los elementos más perseguidos por quienes aman la astronomía.

De igual manera, se prevé que habrá cientos de personas que buscarán visitar ligares libres de ruido y con la mínima contaminación lumínica para poder observar este fenómeno único en la historia de la astronomía de este siglo.

Las características que van a identificar este fenómeno serán las siguientes, de acuerdo a la información dada por la Nasa

  • Tipo de eclipse: Eclipse solar total
  • Fecha: 2 de agosto de 2027
  • Tiempo de duración: 6 minutos y 22 segundos
Se espera un eclipse solar total alcanzará un tiempo de duración de 6 minutos y 22 segundos para el 2027
Se espera un eclipse solar total alcanzará un tiempo de duración de 6 minutos y 22 segundos para el 2027 | Foto: Foto de CNN en español

Lista de países en donde se podrá apreciar el eclipse solar más largo del siglo

El eclipse solar del siglo promete ser un espectáculo impresionante, el cual solo será visible en ciertas regiones del mundo:

  • España
  • Marruecos
  • Argelia
  • Túnez
  • Libia
  • Egipto
  • Sudán
  • Arabia Saudita
  • Yemen
  • Somalia
La trayectoria del eclipse solar más largo del siglo comenzará a verse desde el océano Atlántico, cruzando por el norte de África (incluyendo países como Marruecos, Túnez, Libia y Egipto).

Continuará por Arabia Saudita, Yemen, y terminará en el océano Índico. Luxor, Egipto, será el epicentro, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos.

Este fenómeno espacial abarcará aproximadamente 2.5 millones de kilómetros cuadrados, una pequeña fracción de los 510 millones de kilómetros cuadrados que conforman la superficie total de la Tierra.

Este eclipse será un evento extraordinario, aunque su área de visibilidad no sea tan amplia como quisieran muchos aficionados. Sin embargo, para quienes estén dentó de su trayectoria, podrán vivir una experiencia única que no se repetirá por generaciones.

