El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

La compañía da un salto en rendimiento y eficiencia con el procesador A19, que mejora el desempeño frente a su predecesor y optimiza el consumo de energía.

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 1:01 p. m.
El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.
El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio. Foto: Getty Images

Apple ha anunciado el iPhone 17e, su smartphone más asequible, que mejora el rendimiento gracias al procesador A19, incorpora la tecnología de carga inalámbrica MagSafe y duplica la capacidad mínima hasta los 256 GB.

La familia iPhone 17 se amplía con este modelo, que integra el chip A19 de última generación para ofrecer un desempeño y una eficiencia superiores a los de su predecesor.

iOS 27 llega con mejoras de rendimiento y eliminación de errores en iPhone: estas son todas las novedades que trae Apple

Además, permite aprovechar las funciones de Apple Intelligence y ejecutar modelos de inteligencia artificial con mayor rapidez.

El iPhone 17e también estrena el módem de datos móviles C1X, diseñado por Apple. Según la compañía, ofrece el doble de velocidad que el módem C1 presente en el iPhone 16e y consume un 30 % menos de energía que el del iPhone 16 Pro.

Apple presentará nuevas funciones de Siri en febrero.
El iPhone 17e integra el chip A19 y estrena módem propio C1X. Foto: NurPhoto via Getty Images

En cuanto a la carga, el dispositivo admite carga rápida por cable mediante USB-C y es compatible con la carga inalámbrica magnética MagSafe y el estándar Qi2, que permite alcanzar hasta 15 W.

Apple asegura que ha diseñado este modelo para ser duradero. Está fabricado en aluminio de calidad aeroespacial, cuenta con certificación IP68 —resistente al agua, salpicaduras y polvo— y su pantalla está protegida con el cristal Ceramic Shield 2, el mismo que utiliza el resto de la familia iPhone 17.

App Store exigirá verificación de edad para descargar aplicaciones para adultos: estos son los países donde aplicará la medida

El terminal incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con panel OLED, compatible con Dolby Vision y con un brillo máximo de hasta 1.200 nits, lo que facilita su visualización en exteriores.

En el apartado fotográfico, la cámara Fusion de 48 megapíxeles integra un teleobjetivo de dos aumentos con calidad óptica. Permite capturar imágenes en 48 megapíxeles para obtener el máximo detalle o en 24 megapíxeles, con un menor tamaño de archivo para compartirlas en alta calidad.

Un iPhone accesible quedó fuera del respaldo oficial tras la última actualización de Apple.
Apple refuerza la conectividad del iPhone 17e con mayor velocidad y menor consumo. Foto: Getty Images

La compañía ha destacado especialmente la fotografía nocturna y el modo Retrato. Este último emplea un avanzado procesamiento de imagen para lograr una profundidad natural y un efecto bokeh que difumina el fondo sin perder nitidez en el sujeto.

Asimismo, el iPhone 17e permite grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo con Dolby Vision, así como registrar audio espacial para una experiencia inmersiva al reproducirlo con AirPods o Apple Vision Pro.

La mensajería entre iPhone y Android da un paso clave en seguridad: así funcionará el cifrado de extremo a extremo

El dispositivo incluye Face ID para el desbloqueo, la autorización de compras y el inicio de sesión en aplicaciones; un botón Acción que funciona como acceso directo a funciones como la linterna o la inteligencia visual; Mensajes vía satélite, que permite contactar con los servicios de emergencia cuando no hay cobertura móvil ni wifi.

El iPhone 17e estará disponible en negro, blanco y rosa palo, con capacidades de 256 GB y 512 GB, a partir de 709 euros en Europa. Se pondrá a la venta el 11 de marzo —también en España— y podrá reservarse desde el 4 de marzo.

*Con información de Europa Press

