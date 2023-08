El nuevo canal oficial de WhatsApp con el que podrá “hablar” con la app

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea que ha ganado reconocimiento mundial, en la cual las personas pueden comunicarse así estén en diferentes países, y todo a través de texto, audios, stickers y hasta los populares memes, según lo indique la situación.

La aplicación en los últimos días ha tenido varios actualizaciones y novedades que han impactado la forma en la que es utilizada por sus usuarios, algunos de los cambios más conocidos son los nuevos mensajes de video con audio, la posibilidad de editar un mensaje que ya fue enviado, las videollamadas con un grupo más grande de personas, y los llamados canales, los cuales son chats de distribución de información, los cuales en la actualidad son usados más que todo por medios de comunicación, creadores de contenido digital e instituciones gubernamentales.

Debido a la cantidad de novedades que ha presentado la app, WhatsApp decidió abrir uno propio, en el que comunicarán las próximas novedades o actualizaciones que lleguen, lo cual permitirá que los usuarios estén enterados de primera mano de la información.

Se puede identificar que el canal es propio de la aplicación ya que cuenta con la verificación verde, lo cual certifica que es un espacio directo de comunicación con Meta. Sin embargo, lo único que pueden hacer los usuarios de dicha aplicación es ver imágenes, videos o ingresar a links que se compartan en el canal, pues no es posible responder, comentar, reaccionar o reenviar la información propia del canal.

Los canales se encuentran incluidos dentro de la nueva sección que ahora se llama Novedades, que es la misma en la que los usuarios pueden encontrar los estados publicados por los contactos que tienen guardados en el celular, los cuales tienen una duración de 24 horas.

Cómo encontrar el canal oficial de WhatsApp en Novedades

Abrir WhatsApp

Ir a la sección Novedades

En la parte inferior, luego de los estados, hay un apartado llamado Canales

En ese espacio debe presionar el botón “+”

En esa ventana buscar WhatsApp y pulsar el botón “+”

Después de añadir el canal, el mismo usuario podrá decidir si quiere activar las notificaciones o no, de igual forma cada que ingrese podrá ver el contenido que se encuentra en inglés, en el cual se anuncian las novedades que son oficiales, y se dan consejos para aprovechar al máximo las funciones y herramientas que ya están disponibles.

Truco para ocultar contactos en WhatsApp sin bloquearlos o eliminarlos

Sea cual sea la razón por la que una persona desee ocultar un contacto, hay una opción más sencilla que lo permitirá haciendo que no aparezca en la lista de WhatsApp, pero sí manteniéndolo en los contactos del celular.

Este truco es muy sencillo ya que para lograrlo solo se necesita editar el número del contacto que no se quiera tener en WhatsApp, y para esto solo se deben seguir los siguientes pasos:

Abrir la aplicación de contactos en el teléfono móvil

Buscar el contacto que se quiera ocultar

Ir a la sección Editar el contacto

Ir hasta el número celular y borrar el prefijo correspondiente al país, en el caso de Colombia +57, y solo dejar el “+”.

Si no hay prefijo solo se debe dejar el “+”

Al no tener prefijo esto hará que WhatsApp no pueda reconocer el número, y por esto desaparecerá de la lista en la aplicación directamente.

