El truco de WhatsApp para saber si un contacto no lo tiene añadido en la ‘app’

Sin embargo, durante esa primera interacción, no siempre el número es guardado por ambos usuarios. Aunque a simple vista parece un detalle intrascendente, para algunas personas puede resultar un poco incómodo.

Pues bien, existen varios trucos para darse cuenta si otro usuario aún no ha guardado su número. Uno de ellos se logra a partir de las listas de difusión, una función recientemente habilitada por WhatsApp.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

No obstante, vale mencionar que esta dinámica no resulta muy reservada o casual, pues requiere que el usuario piense en una excusa para enviar el mensaje de difusión. Si luego de unas horas recibe respuesta o al verificar el estado del mensaje con la pestaña ‘Info’ aparece como leído, la explicación es clara: el receptor sí tiene guardado su número. De lo contrario, no estaba almacenado.