¿Es un mito o una realidad que la lluvia afecta la velocidad del wifi en el hogar?

No obstante, en torno a una buena conexión wifi han surgido diversos mitos con el paso del tiempo, siendo uno de los más extendidos la creencia de que la lluvia puede afectar la velocidad de internet en los hogares. Según esta teoría, las condiciones climáticas, influirían en el desempeño de la red.

Sin embargo, dicha idea podría tratarse simplemente de un mito popular, ya que el wifi opera en las bandas de frecuencia de 2.4 GHz y 5 GHz, las cuales son relativamente resistentes a los efectos meteorológicos, como la lluvia. Las señales en estas frecuencias no suelen verse significativamente afectadas por fenómenos climáticos adversos.

Por otro lado, las conexiones a internet basadas en fibra óptica o en cables subterráneos no se ven afectadas por la lluvia. Estos cables están diseñados para ser resistentes a las inclemencias del clima. No obstante, en áreas donde las instalaciones no están adecuadamente protegidas, una tormenta intensa podría dañar el cableado aéreo, afectando la calidad del servicio.