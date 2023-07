Esta es la app que sirve como alternativa a Spotify para escuchar música sin anuncios

La versión gratuita de Spotify es una de las más populares de los usuarios de un iPhone y Android. No obstante, la plataforma de música streaming cuenta con varias desventajas.

Los usuarios con esta versión no pueden saltar muchas canciones, la música se ve interrumpida por constantes anuncios que pueden llegar a arruinar la experiencia de escuchar música , ya sea por unos minutos u horas.

A pesar de ello, existen varias alternativas a Spotify, las cuales permiten disfrutar las canciones de los artistas o bandas favoritas y que no cuenta con publicidad.

¿Cómo descargar Spotube?

De acuerdo con AndroidPhoria , los usuarios no tendrán que iniciar desde cero en la aplicación, ya que brinda la posibilidad de importar algunos datos de Spotify, como las letras de las canciones, listas de reproducciones y playlist que hayan sido personalizadas.

Para lograrlo, los usuarios deben ingresar a la opción ‘Login with your Spotify account y luego en Connect with Spotify’. Acto seguido, iniciar sesión y disfrutar de todas las canciones disponibles.