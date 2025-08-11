Expertos señalan que la nueva función de Instagram podría representar un potencial riesgo; así puede desactivarla

Instagram ha incorporado una función que, aunque para algunos puede resultar atractiva, despierta inquietudes sobre la privacidad de los usuarios. Se trata de una herramienta que permite mostrar la ubicación exacta desde la que se comparten fotos, videos o historias, lo que ha encendido las alertas de expertos.

La función, conocida como Mapa de Instagram, brinda la posibilidad de visualizar en un mapa interactivo el contenido publicado por amigos o creadores desde puntos concretos.

La plataforma asegura que esta novedad busca facilitar la conexión entre personas, pero los especialistas advierten que compartir la localización precisa podría exponer información sensible si no se toman precauciones.

Privacidad en juego: cómo funciona la geolocalización

El Mapa de Instagram puede mostrar la última ubicación activa de un usuario y actualizarla cada vez que se abra la aplicación. Esto implica que, si está habilitado, las personas con acceso podrán conocer en tiempo real el lugar desde el que se publica el contenido.

Aunque la función está desactivada de forma predeterminada, activarla sin revisar con detalle la lista de contactos de confianza puede implicar un riesgo.

Instagram añade un mapa para descubrir nuevos contenidos por ubicación. | Foto: Europa Press

De acuerdo con un análisis citado por Hipertextual, publicar con frecuencia desde el hogar o lugares habituales permitiría que ciertos usuarios identifiquen patrones de movimiento y deduzcan la rutina o el lugar de residencia, lo que incrementa las posibilidades de un problema de seguridad.

Desactivar el Mapa de Instagram paso a paso

Para quienes prefieran mantener su ubicación en privado, Instagram permite deshabilitar esta herramienta en cualquier momento. El procedimiento es sencillo:

Abrir la sección de Mensajes desde la esquina superior derecha de la pantalla principal. Seleccionar la opción de Mapa, situada junto a las Notas. Pulsar el ícono de Configuración y activar el modo invisible para ocultar la ubicación. Confirmar la acción tocando en Actualizar.

No es la primera ocasión en que Instagram experimenta con herramientas basadas en ubicación. Hace más de diez años, Instagram ofrecía un Mapa de Fotos que organizaba el contenido de acuerdo con el lugar en el que se había capturado.

Compartir la ubicación en Instagram podría ser más riesgoso de lo que parece. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

Esta función desapareció en 2016 debido a su escasa popularidad y a las preocupaciones que despertaba en torno a la privacidad.