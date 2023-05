Extraños conejos caníbales en una granja; un conocido dispositivo tecnológico sería el culpable

El dueño de una granja en Valladolid, España, ha hecho una grave denuncia contra la compañía Naturgy, luego de que esta instalara un parque eólico a las afueras de su predio en 2020.

El hombre ha señalado que desde que los aerogeneradores fueron ubicados en la zona, han traído consecuencias terribles sobre los animales de su finca, en especial sobre los conejos, los cuales han comenzado a tener comportamientos extraños.

Nacho del Campo, dueño de esta granja, asegura que tanto las hembras como los machos se han visto afectados, lo que por ende ha golpeado sus finanzas, afectando su economía de una forma bastante dura.

El ruido provocado pro las hélices estaría afectando a los animales de la granja. - Foto: Getty Images

“Está generando una mortalidad elevada. A las hembras, además, les genera infertilidad. Se me mueren las hembras que son las que producen y las que no, no pueden quedarse preñadas… esto es inviable. Estamos por debajo del 50 % de nuestro nivel productivo”, dijo el sujeto a la prensa local.

Durante varias visitas de los organismos ambientales encargados de regular el ruido, entre otros factores, se han detectado altos niveles, lo que podría estar influyendo, de forma negativa, en los hábitos y comportamiento de los animales, que, incluso, han llegado a matarse entre ellos.

Y es que la Universidad Politécnica de Valencia, confirmó un informe en el que se registran niveles de ruido de 63,4 dB en la noche y 60 dB en el día, datos bastante elevados si se tiene en cuanta que a partir de los 20 dB comienzan a generarse niveles de estrés.

Los animales han elevado sus niveles de estrés y su comportamiento se ha visto alterado, llevándolos al canibalismo. - Foto: Getty Images

Y es que este problema lleva a las diferentes especies a tener diferentes problemas; desde trastornos inmunitarios, alteración en sus hábitos nocturnos para dormir, excitación permanente, infertilidad, fallas intestinales, alteraciones musculoesqueléticas y hasta canibalismo; justo este último fenómeno es lo que han venido experimentando los conejos de la granja de Nacho del Campo.

Según Javier Yanes, en una nota que registró este hecho en el portal 20minutos.es, los conejos de esta granja han sido sometidos a cambios en su entorno, lo que ha llevado a provocar estrés, alterando su comportamiento.

“Otro factor que induce canibalismo es el estrés. Este sería el caso de los conejos de Valladolid. Es frecuente que ocurra en los animales en cautividad, por ejemplo el caso típico de los hámsteres. En los laboratorios se ha observado que limpiar con demasiada frecuencia las jaulas de las ratas favorece el canibalismo, y también en los conejos se ha visto que las interferencias del entorno pueden provocarlo”, señaló Yanes en su escrito.

“Dicho de otro modo, no hay razón para pensar que los conejos de Valladolid hayan “enloquecido” mientras esa conducta pueda explicarse desde un punto de vista biológico evolutivo. Aunque, por supuesto, esta es una cuestión de interés científico; para los granjeros en realidad es lo de menos, ya que el resultado es el mismo, y lo que ellos necesitan es que se lleven de allí esas hélices”, agrega la nota publicada en el medio español.

Esta podría ser una de las consecuencias de las energías renovables, pero aún se está documentando. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Este podría ser una de las consecuencias de las energías renovables sobre los entornos donde se desarrollan los proyectos de este tipo, pues aunque son benéficos para el medio ambiente y el cuidado del planeta, su operación podría estar afectado el ecosistema de otra forma, algo que actualmente se está tratando de documentar para tener el soporte científico necesario que permita actuar en este sentido y evitar que las comunidades aledañas a estas hélices resulten perjudicadas por el ruido que producen.