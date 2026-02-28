Fin del misterio: se revela el día en que cumplen años las personas nacidas el 29 de febrero cuando no es año bisiesto

Cada cuatro años, el calendario incorpora un ajuste que convierte a febrero en un mes singular al sumar el 29 de febrero, una fecha poco frecuente en la que también nacen personas. Esta particularidad genera preguntas, especialmente sobre cómo se reconoce oficialmente el cumpleaños de quienes llegaron al mundo ese día y qué fecha aparece en los registros civiles cuando el calendario vuelve a su duración habitual.

Desde el punto de vista jurídico, quienes nacen el 29 de febrero están inscritos con esa fecha exacta, que constituye su aniversario legal aunque solo figure en el calendario cada cuatro años. Aunque en la vida cotidiana abundan bromas y dichos, lo cierto es que cada año cumplen como cualquier otra persona; lo único que cambia es el día en que lo conmemoran cuando febrero termina con el día 28.

De acuerdo con la interpretación del Código Civil, cuando una fecha de cumpleaños no existe en un año determinado, la celebración legal se traslada al día inmediato anterior. Por ello, quienes nacieron el 29 de febrero, en los años no bisiestos, son considerados jurídicamente como si cumplieran años el 28 de febrero.

Además, según datos proporcionados por la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, la posibilidad de nacer el 29 de febrero es relativamente baja, cercana a una entre 1.461.

¿Qué es un año bisiesto?

Se llama año bisiesto al ciclo anual que incorpora un día adicional en febrero para mantener la concordancia entre el calendario civil y el movimiento real del planeta alrededor del Sol. Este ajuste periódico permite que el cómputo del tiempo se mantenga alineado con los fenómenos astronómicos.

La razón de este mecanismo es que el calendario habitual tiene 365 días, mientras que el año solar —relacionado con las estaciones— dura aproximadamente 365,2422 días, es decir, el tiempo que tarda la Tierra en completar una órbita alrededor del Sol, según explica National Geographic España en un artículo.

En este marco, los años bisiestos resultan esenciales para que el calendario se mantenga sincronizado con el ciclo solar. Tal como advierte un artículo de la NASA, la diferencia anual de 5 horas, 46 minutos y 48 segundos puede parecer mínima, pero su acumulación prolongada generaría desajustes significativos. Si ese tiempo adicional no se compensara, con el paso de los años las estaciones dejarían de coincidir con los mismos meses del calendario.

“Para lograr sincronizar el año solar con el cronológico, cada 4 años este periodo anual pasa a tener 366 días en vez de 365. De este modo, las estaciones no se confunden”, según el artículo reseñado por el medio.