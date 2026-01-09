Tecnología

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

Las especulaciones sobre el fin del mundo suelen intensificarse cuando se aproxima una fecha considerada relevante.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
9 de enero de 2026, 5:29 p. m.
Fin del mundo.
Fin del mundo. Foto: Getty Images

Cada cierto tiempo, las teorías sobre el fin del mundo vuelven a ocupar la atención mundial. Profecías ancestrales, lecturas religiosas y proyecciones científicas suelen despertar curiosidad y, en determinados casos, generar alarma entre las personas.

Las especulaciones sobre el fin del mundo suelen intensificarse cuando se aproxima una fecha considerada relevante. Luego de la fallida interpretación del calendario maya en 2012, una nueva teoría comenzó a circular con fuerza en plataformas digitales. Se trata de una ecuación matemática creada hace más de 60 años que ubica el año 2026 como un posible momento clave para el futuro de la humanidad.

Nuevo estudio científico revela el método que podría permitir a los humanos vivir hasta 200 años

Este modelo fue formulado en 1960 por los científicos Heinz von Foerster, Patricia M. Mora y Lawrence W. Amiot, investigadores de la Universidad de Illinois, y difundido en la revista científica Science.

A diferencia de las profecías de carácter místico, la propuesta se fundamentó en cálculos matemáticos aplicados al crecimiento de la población humana, con el objetivo de analizar sus posibles consecuencias a largo plazo.

Tecnología

El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

Tecnología

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

Tecnología

Si va a usar la calefacción, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

Tecnología

Grave condición médica de astronauta obliga a la NASA a finalizar importante misión; ¿qué pasó?

Tecnología

Si quiere evitar que delincuentes vacíen sus cuentas bancarias, preste atención a este extraño comportamiento en su celular

Tecnología

Pelea en el CES 2026, Bulatov, cofundador de la UFB: “Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas”

Tecnología

Se escapa una esperanza para la humanidad: hallazgo en Titán cambia las reglas del juego

Tecnología

Científicos lanzan preocupante alerta sobre tres eventos que podrían acabar la vida en la Tierra los próximos años

Gente

Mhoni Vidente reveló si el fin del mundo llegará este 31 de octubre: “Lucifer ganará”

Tecnología

Apocalíptica predicción de Baba Vanga con 3I/Atlas: el primer contacto extraterrestre o el fin de la humanidad

Fin del mundo: señales que anuncian que se acerca el fin de nuestros días
Fin del mundo: señales que anuncian que se acerca el fin de nuestros días Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Los científicos recurrieron a un modelo de crecimiento exponencial para analizar cómo había evolucionado la población mundial, basándose en registros históricos de nacimientos y fallecimientos. De acuerdo con sus cálculos, si esa tendencia se mantenía sin cambios, el sistema alcanzaría un punto en el que el crecimiento dejaría de ser viable.

Desde una perspectiva matemática, ese resultado implicaba un escenario irreal, en el que la cantidad de habitantes aumentaría sin límite en un período finito, algo incompatible con un planeta de recursos finitos. Al proyectar los datos disponibles en aquel momento, el modelo condujo a la estimación de una fecha específica como referencia teórica.

La pregunta sobre cuándo será el fin del mundo causa curiosidad en muchas personas.
La pregunta sobre cuándo será el fin del mundo causa curiosidad en muchas personas. Foto: Getty Images

Según los resultados del modelo, el punto crítico —denominado por sus autores como Doomsday o Día del Juicio Final— fue ubicado en el viernes 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, los investigadores nunca sostuvieron que esa fecha representara el fin del mundo ni asociaron el cálculo con escenarios concretos como conflictos bélicos, catástrofes naturales o eventos nucleares.

Grave condición médica de astronauta obliga a la NASA a finalizar importante misión; ¿qué pasó?

En realidad, el planteamiento funcionó como una advertencia teórica sobre los límites del crecimiento poblacional y la urgencia de replantear los esquemas de desarrollo. Con el paso de los años, la desaceleración del aumento demográfico en distintas regiones del planeta llevó a numerosos especialistas a señalar que el modelo resulta una simplificación excesiva frente a la complejidad de la dinámica poblacional actual.

Más de Tecnología

Fin del mundo.

¿Fin del mundo en 2026? Una ecuación matemática creada en 1960 revela una posible fecha

La aplicación puso a disposición una herramienta clave que permite evitar que personas desconocidas agreguen a los usuarios a grupos.

El truco definitivo de WhatsApp para que nadie lo agregue a grupos sin su permiso

x

Grok, la IA de Elon Musk, bajo la lupa: X toma medidas tras la generación de imágenes prohibidas, incluso de menores

Calefacción

Si va a usar la calefacción, este error podría disparar la factura de energía en su casa sin que lo note

La NASA fijó los horarios para las próximas caminatas espaciales en enero.

Grave condición médica de astronauta obliga a la NASA a finalizar importante misión; ¿qué pasó?

Mantenerse alerta y no devolver llamadas a números desconocidos con este tipo de códigos es la mejor forma de evitar pérdidas económicas.

Si quiere evitar que delincuentes vacíen sus cuentas bancarias, preste atención a este extraño comportamiento en su celular

El espectáculo combinó tecnología, golpes torpes y aplausos en la Arena BattleBots.

Pelea en el CES 2026, Bulatov, cofundador de la UFB: “Es definitivamente mejor que las artes marciales mixtas”

Nuevas lecturas de datos espaciales están cambiando la visión sobre el interior de la luna de Saturno.

Se escapa una esperanza para la humanidad: hallazgo en Titán cambia las reglas del juego

Investigadores concluyeron que el fondo oceánico de un satélite cercano sería demasiado rígido para procesos biológicos.

Un nuevo estudio científico pone en duda que uno de los océanos más prometedores del sistema solar pueda sostener vida

Un comentario hecho en un podcast puso en el centro de la conversación la paternidad y la innovación.

Inquietante decisión que tomó el jefe de IA de Meta por la que no tendría hijos, Elon Musk involucrado

Noticias Destacadas