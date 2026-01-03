Esta es la ciudad más poblada del mundo que está en grave riesgo; podría hundirse

Una ciudad de Filipinas está en grave riesgo de hundimiento, donde millones de personas se mueven en un flujo incesante todos los días. 42 millones de personas viven en Yakarta, una megaciudad que se hunde, lo que ha hecho incluso pensar en una nueva capital.

De las diez urbes con mayor número de habitantes del planeta, nueve están localizadas en el continente asiático. Entre ellas destacan Yakarta, Daca, Tokio, Nueva Delhi, Shanghái, Cantón, Manila, Calcuta y Seúl, lo que pone de manifiesto la fuerte concentración demográfica de esta región, según narra un artículo de Wired.

Para los expertos, el hundimiento es una lenta catástrofe provocada fundamentalmente por el bombeo abusivo de las capas freáticas para surtir de agua a viviendas, fábricas y granjas en plena explosión económica y demográfica.

Miles de conductores se encuentran atrapados en el tráfico durante la hora punta en Yakarta, Indonesia, el 27 de noviembre de 2025. La ONU, en su informe «Perspectivas de urbanización mundial 2025: Resumen de resultados», determina que Yakarta será la ciudad más poblada del mundo en 2025, con una población total de 41,9 millones de personas, desplazando a Tokio al tercer puesto con 33 millones de personas y a Dacca al segundo con una población de 36,6 millones. Foto: NurPhoto via Getty Images

La tierra se traga cada año 25 centímetros de Yakarta. El fenómeno del hundimiento probablemente sea permanente, pues el suelo de las zonas más afectadas suele ser arcilloso, y la arcilla se contrae cuando se extrae agua de las capas freáticas.

Las regiones situadas al norte de Manila, como las provincias de Pampanga y Bulacan, donde se encuentra Sitio Pariahan, se hunden entre 4 y 6 centímetros al año desde 2003, según observaciones satelitales.

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el acelerado proceso de industrialización, junto con la apertura económica y el crecimiento sostenido de la población, transformaron el área metropolitana en un importante polo de atracción para la migración interna, impulsada por la búsqueda de empleo, oportunidades formativas y acceso a servicios básicos.

Sobre esta evolución poblacional se ha añadido una marcada fragilidad ambiental que convierte la supremacía demográfica en una realidad profundamente contradictoria. Yakarta es una ciudad en proceso de hundimiento.

Vista aérea del complejo de viviendas en el distrito de Jatinegara en Yakarta, Indonesia, el 27 de febrero de 2024. Indonesia traslada su capital de Yakarta a Nusantara, en Kalimantan Oriental. Foto: Anadolu via Getty Images

La sobreexplotación de los acuíferos, combinada con la carga estructural de las edificaciones y el asentamiento natural de los sedimentos, ha provocado procesos de subsidencia que, en extensas áreas urbanas, alcanzan tasas superiores a varios decímetros anuales, según Wired.

Según el artículo, algunas zonas ya están por debajo del nivel del mar y la subida provocada por el calentamiento global agrava la situación, sobre todo en cuanto a inundaciones recurrentes y daños a infraestructura.

Es tanta la preocupación de las autoridades nacionales y locales, que se ha planteado la posibilidad de cambiar la ciudad capital para dar un balance y reducir la densidad funcional de Yakarta.

Viajeros matutinos bajan de un tren en la estación de Manggarai en Yakarta, Indonesia, el 27 de febrero de 2024. Indonesia traslada su capital de Yakarta a Nusantara, en Kalimantan Oriental. Foto: Anadolu via Getty Images

Se trata de reubicar ministerios y oficinas a una nueva capital, Nusantara, en Kalimantan, dejando así a Yakarta como un centro económico menos poblado, aunque se corre el riesgo de desplazar el problema en lugar de solucionarlo, según Wired.