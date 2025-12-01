Suscribirse

Ciencia

Grupo de científicos afirma que los seres humanos tienen un séptimo sentido: “cambia nuestra concepción del mundo”

La habilidad observada en aves playeras inspiró un estudio que sorprendió a los expertos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

2 de diciembre de 2025, 2:46 a. m.
Los resultados sorprendieron al demostrar una sensibilidad humana que no había sido analizada antes.
La prueba mostró que los humanos superaron al robot en precisión al detectar el objeto oculto. (imagen de referencia generada con IA) | Foto: Generada con IA - Bing / Canva

Un grupo de científicos presentó una evidencia que podría transformar la forma en que se entiende la percepción humana: el séptimo sentido.

Esta habilidad, señalada por los expertos como tacto remoto, fue dada a conocer durante la Conferencia Internacional IEEE sobre Desarrollo y Aprendizaje y podría constituir un séptimo sentido en los seres humanos.

Un hallazgo inspirado en la naturaleza

El descubrimiento se basa en un fenómeno observado en ciertas especies de aves playeras, como el menor de patas amarillas (Tringa flavipes), capaces de detectar presas enterradas bajo la arena, inspirados por este mecanismo, los científicos exploraron si los humanos podían desarrollar una capacidad similar.

Este séptimo sentido se sumaría a los cinco tradicionales: vista, oído, tacto, gusto y olfato, y al sexto ya reconocido por la ciencia, la propiocepción, que permite ubicar el cuerpo en el espacio sin necesidad de verlo.

La investigación partió de un mecanismo animal que permitió replantear los límites de la percepción humana.
El comportamiento del menor de patas amarillas inspiró a los expertos a buscar habilidades similares en humanos. | Foto: KAREL BOCK/Zoonar/IMAGO

“Los humanos mostraron mayor precisión”

Para comprobar su hipótesis, los investigadores realizaron un experimento con doce participantes humanos y un robot equipado con sensores táctiles en donde ambos debían mover suavemente los dedos sobre arena para detectar la presencia de un cubo oculto bajo la superficie.

Los resultados sorprendieron al equipo: los humanos lograron identificar el objeto gracias a microdesplazamientos casi imperceptibles en la arena.

El estudio reveló que pequeños movimientos en la superficie fueron suficientes para que las personas identificaran el cubo escondido.
Los investigadores compararon la percepción humana con sensores robóticos en una prueba de detección bajo la arena. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es la primera vez que se estudia el tacto a distancia en seres humanos y cambia nuestra concepción del mundo perceptivo (lo que se denomina el ‘campo receptivo’) en los seres vivos, incluidos los humanos”, afirma Elisabetta Versace, profesora de psicología y directora del Prepared Minds Lab, en un comunicado de la University Queen Mary.

Aunque los robots detectaron el cubo desde una mayor distancia, los humanos mostraron mayor precisión. La tasa de aciertos en personas alcanzó el 70,7%, frente al 40% del robot, cuyo sensor produjo numerosos falsos positivos.

“Es un excelente ejemplo de cómo la psicología, la robótica y la inteligencia artificial (IA) pueden combinarse, lo que demuestra que la colaboración multidisciplinaria puede dar lugar tanto a hallazgos fundamentales como a innovaciones tecnológicas”, señala el coautor Lorenzo Jamone, profesor asociado de robótica e IA en el University College London.

Contexto: Pregunta infantil permitió a los científicos demostrar que las arrugas en los dedos por agua son una ventaja humana

La capacidad de percibir objetos sin contacto

Los investigadores consideran que este hallazgo podría ser la apertura de nuevas líneas de desarrollo en inteligencia artificial, sensores y robótica de precisión.

El autor principal, Zhengqi Chen, estudiante de doctorado de la University Queen Mary, plantea su posible potencial para misiones complejas:“Estos conocimientos podrían servir de base para el desarrollo de robots avanzados capaces de realizar operaciones delicadas, como localizar artefactos arqueológicos sin dañarlos, o explorar terrenos arenosos o granulares, como el suelo marciano o los fondos oceánicos”, propone.

“La investigación allana el camino para el desarrollo de sistemas táctiles que hagan que la exploración de lugares ocultos o peligrosos sea más segura, inteligente y eficaz”, concluye.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ganó nueve títulos con Boca Juniors y sería nuevo jugador de Millonarios

2. Flamengo de Jorge Carrascal está cerca de hacer historia: Copa Libertadores no los sacia

3. Titular de Atlético Nacional no tiene asegurada su continuidad en 2026: “Opción de compra venció”

4. Reconocido actor sufrió una fuerte caída a sus 55 años y perdió la vida: esto fue lo que sucedió

5. Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

LEER MENOS

Noticias relacionadas

científicosseres humanosDescubrimiento

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.