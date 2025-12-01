Grupo de científicos afirma que los seres humanos tienen un séptimo sentido: “cambia nuestra concepción del mundo”

Un grupo de científicos presentó una evidencia que podría transformar la forma en que se entiende la percepción humana: el séptimo sentido.

Esta habilidad, señalada por los expertos como tacto remoto, fue dada a conocer durante la Conferencia Internacional IEEE sobre Desarrollo y Aprendizaje y podría constituir un séptimo sentido en los seres humanos.

Un hallazgo inspirado en la naturaleza

El descubrimiento se basa en un fenómeno observado en ciertas especies de aves playeras, como el menor de patas amarillas (Tringa flavipes), capaces de detectar presas enterradas bajo la arena, inspirados por este mecanismo, los científicos exploraron si los humanos podían desarrollar una capacidad similar.

Este séptimo sentido se sumaría a los cinco tradicionales: vista, oído, tacto, gusto y olfato, y al sexto ya reconocido por la ciencia, la propiocepción, que permite ubicar el cuerpo en el espacio sin necesidad de verlo.

El comportamiento del menor de patas amarillas inspiró a los expertos a buscar habilidades similares en humanos. | Foto: KAREL BOCK/Zoonar/IMAGO

“Los humanos mostraron mayor precisión”

Para comprobar su hipótesis, los investigadores realizaron un experimento con doce participantes humanos y un robot equipado con sensores táctiles en donde ambos debían mover suavemente los dedos sobre arena para detectar la presencia de un cubo oculto bajo la superficie.

Los resultados sorprendieron al equipo: los humanos lograron identificar el objeto gracias a microdesplazamientos casi imperceptibles en la arena.

Los investigadores compararon la percepción humana con sensores robóticos en una prueba de detección bajo la arena. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Es la primera vez que se estudia el tacto a distancia en seres humanos y cambia nuestra concepción del mundo perceptivo (lo que se denomina el ‘campo receptivo’) en los seres vivos, incluidos los humanos”, afirma Elisabetta Versace, profesora de psicología y directora del Prepared Minds Lab, en un comunicado de la University Queen Mary.

Aunque los robots detectaron el cubo desde una mayor distancia, los humanos mostraron mayor precisión. La tasa de aciertos en personas alcanzó el 70,7%, frente al 40% del robot, cuyo sensor produjo numerosos falsos positivos.

“Es un excelente ejemplo de cómo la psicología, la robótica y la inteligencia artificial (IA) pueden combinarse, lo que demuestra que la colaboración multidisciplinaria puede dar lugar tanto a hallazgos fundamentales como a innovaciones tecnológicas”, señala el coautor Lorenzo Jamone, profesor asociado de robótica e IA en el University College London.

La capacidad de percibir objetos sin contacto

Los investigadores consideran que este hallazgo podría ser la apertura de nuevas líneas de desarrollo en inteligencia artificial, sensores y robótica de precisión.

El autor principal, Zhengqi Chen, estudiante de doctorado de la University Queen Mary, plantea su posible potencial para misiones complejas:“Estos conocimientos podrían servir de base para el desarrollo de robots avanzados capaces de realizar operaciones delicadas, como localizar artefactos arqueológicos sin dañarlos, o explorar terrenos arenosos o granulares, como el suelo marciano o los fondos oceánicos”, propone.

“La investigación allana el camino para el desarrollo de sistemas táctiles que hagan que la exploración de lugares ocultos o peligrosos sea más segura, inteligente y eficaz”, concluye.