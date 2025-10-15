Suscribirse

Ciencia

Impresionante revelación científica podría haber sacado a la luz secreto sobre los moáis de Rapa Nui

Una nueva teoría cambia lo que se creía sobre el transporte de los moáis.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
16 de octubre de 2025, 3:11 a. m.
Un reciente estudio resolvió el enigma sobre el traslado de los moáis.
Un experimento confirmó que los moáis podían moverse con balanceo y cuerdas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Un reciente estudio publicado en la Journal of Archaeological Science ha reavivado el debate sobre uno de los mayores enigmas de la arqueología, cómo fueron transportadas las monumentales estatuas de la isla de Rapa Nui, conocida también como Isla de Pascua.

Investigadores demostraron que los moáis fueron desplazados “caminando” mediante un sistema de balanceo y cuerdas, desmontando así la creencia de que se usaron troncos de árboles como rodillos.

Los antropólogos Carl Lipo y Terry Hunt, especialistas en la cultura polinésica, aseguran que los antiguos habitantes lograron mover las figuras sin devastar su entorno natural.

“Los moáis ‘caminaban’: la evidencia está tallada en piedra, validada mediante experimentos y celebrada en la cultura contemporánea de rapa nui”, escriben los autores.

Modelos 3D y pruebas reales respaldan la hipótesis

El equipo de investigadores analizó cerca de 1.000 moáis para desarrollar un modelo tridimensional que demuestra cómo las estatuas podían moverse mediante un balanceo controlado. Las cuerdas atadas a cada lado de la figura permitían avanzar gradualmente, con un esfuerzo coordinado mínimo.

Este paraje turístico es popular por sus paisajes polinesios, su singular belleza y sus icónicos moais -estatuas de piedra talladas con forma humana. Foto: AP/ Karen Schwartz, archivo.
Investigadores demostraron que las figuras de Rapa Nui pudieron desplazarse de pie. | Foto: Foto: AP/ Karen Schwartz, archivo.

La teoría no se quedó en el papel. En 2012, Lipo y Hunt pusieron a prueba su propuesta: un grupo de 18 personas logró desplazar una réplica de moái de 4,35 toneladas a lo largo de 100 metros en solo 40 minutos. “Una vez que lo pones en movimiento, no es nada difícil: la gente lo empuja con un solo brazo. Ahorra energía y se mueve muy rápido”, explicó Lipo.

“La física tiene sentido. Lo que vimos experimentalmente realmente funciona. Y a medida que se hace más grande, sigue funcionando”, agregó el investigador, convencido de que el principio del movimiento pendular fue la clave del traslado de estas esculturas.

Contexto: Investigación del MIT logró descifrar impresionantes datos sobre la evolución animal

Una revisión del pasado y del llamado “ecocidio”

El hallazgo también cuestiona la interpretación histórica del supuesto colapso ambiental de Rapa Nui. El investigador Jared Diamond, conocido por su teoría del “ecocidio”, según la cual los rapanui destruyeron su ecosistema al talar los árboles para mover los moáis, rechazó en su momento la hipótesis de Lipo y Hunt, calificándola como una “receta implausible para el desastre”.

Sin embargo, los autores sostienen que esa visión ignora las pruebas arqueológicas y físicas. “Su adhesión al transporte horizontal (sobre rodillos de madera) probablemente refleje su compromiso con su narrativa del ‘colapso’ más que una evaluación empírica”, escriben los investigadores.

Scientists Make Easter Island Statue Walk | National Geographic

Hoy, nuevas evidencias genéticas y arqueológicas sugieren que el declive del pueblo rapa nui se debió más a factores externos, como incursiones esclavistas y enfermedades introducidas, que a un desastre autoinfligido.

“Esto demuestra que era un pueblo increíblemente inteligente. Lo hicieron de una manera coherente con los recursos que tenían. Por lo tanto, realmente hay que honrar a esas personas”, señaló Lipo.

Los investigadores concluyen su estudio con una frase desafiante: “Encuentren alguna prueba que demuestre que no podían caminar. Porque nada de lo que hemos visto en ningún sitio refuta esa teoría. De hecho, todo lo que hemos visto y pensado hasta ahora no hace más que reforzar ese argumento”.

*Con información de DW.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Festejo de Argentina Sub-20 causa indignación: grabaron burla contra la Selección Colombia

2. Canal y hora para ver a Los Ángeles Dodgers de Shohei Ohtani: se aproxima la Serie Mundial

3. Candidata a Miss Universe 2025 anunció su retiro del certamen de belleza tras fuerte noticia

4. Dimayor sanciona drásticamente a Morelos por el penal contra Boyacá Chicó: suspensión y esta es la multa

5. Atleta profesional incursionó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 y causó furor en la pasarela

LEER MENOS

Noticias relacionadas

científicasecretosIsla de PascuaCiencia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.