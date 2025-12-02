La decisión que tomó OpenAI con ChatGPT ante la presión de sus competidores: “Código rojo”

OpenAI ha declarado una situación de “código rojo” en la compañía ante la presión de sus competidores, sobre todo de Google, de manera que reestructurará sus esfuerzos para mejorar la calidad de ChatGPT, con mejoras en las funciones de personalización para los usuarios y más velocidad, antes de enfocarse en otros productos.

La compañía de inteligencia artificial (IA) se está enfrentando al crecimiento de otras empresas en el sector, como es el caso de Google, que presentó recientemente la nueva versión de su modelo Gemini 3 con capacidades de razonamiento avanzado, así como su modelo de generación de imágenes Nano Banana Pro, que está teniendo una amplia acogida entre los usuarios.

Estos avances de Google están haciendo que la tecnológica aumente el número de usuarios que utilizan sus servicios, que actualmente cuenta con 650 millones de usuarios activos en la aplicación de su asistente Gemini, tal y como indicó en octubre de este año.

En este marco, el CEO de OpenAI, Sam Altman, ha enviado un comunicado a los empleados de la empresa en el que ha declarado que OpenAI está en situación de “código rojo”, la máxima urgencia para abordar problemas en la empresa, y ha detallado que, como consecuencia, realizará una reestructuración en su hoja de ruta para centrarse en mejorar su actual asistente ChatGPT, retrasando otros productos.

Así lo han recogido medios como The Wall Street Journal y The Information, quienes han tenido acceso al comunicado en el que Altman menciona que la compañía aún tiene que mejorar la experiencia de los usuarios su ‘chatbot’, concretamente ampliando las funciones de personalización, así como aumentando la velocidad y fiabilidad de sus respuestas y permitiendo que responda a una gama más amplia de preguntas.

OpenAI busca mejorar la experiencia del usuario con actualizaciones y nuevas funciones. | Foto: Getty Images

De esta manera, el directivo pretende asegurar que los usuarios continúen utilizando ChatGPT para realizar tareas del día a día y evitar que otros asistentes, como Gemini o Claude AI de Anthropic, ganen más peso en el sector.

Como consecuencia, Altman también ha especificado que la compañía retrasará sus esfuerzos en otros proyectos, para destinar los recursos al ‘chatbot’. Al respecto, ha mencionado iniciativas relacionadas con introducir publicidad, el desarrollo de agentes de IA para la salud y las compras y el asistente personal conocido como Pulse, que ofrece actualizaciones diarias personalizadas para los usuarios.

Por tanto, la compañía ha decidido centrar sus esfuerzos en hacer crecer su ‘chatbot’ y mejorar sus capacidades, en lugar de continuar expandiendo sus productos relacionados, que se retrasarán hasta nuevo aviso.

Con todo ello, se ha de tener en cuenta que, coincidiendo con su tercer aniversario desde su lanzamiento, ChatGPT cuenta actualmente con 800 millones de usuarios que recurren a él como algo más que un buscador, ya que también lo utilizan como un compañero de trabajo, como un asesor personal o como un confidente.

Por otra parte, Altman también ha adelantado en el comunicado que pretende lanzar un nuevo modelo de razonamiento durante la próxima semana que, según ha asegurado, superará al último modelo Gemini 3 de Google.