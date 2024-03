¿Le robaron el celular? Así puede bloquear su cuenta de WhatsApp para que no espíen sus conversaciones

La inseguridad persiste tanto en Bogotá como en todo el país. A diario, las personas enfrentan el temor de salir a las calles, dado que ya no pueden sentirse seguras ni siquiera en restaurantes, parques, bares y otros espacios públicos. ¿La razón? Los ladrones aprovechan cualquier momento del día para cometer sus fechorías.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Por cada mensaje de chat el aplicativo indica que se puede envían 30 imágenes o videos. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Tutorial para bloquear su cuenta de WhatsApp en caso de robo

Dado que WhatsApp es una plataforma donde los usuarios comparten información sensible, es crucial comprender cómo actuar en caso de robo o pérdida del celular para evitar que datos confidenciales caigan en manos equivocadas y sean utilizados para estafar, engañar o chantajear.

Según el Centro de Ayuda de la aplicación, lo primero que deben hacer es bloquear la tarjeta SIM. Es importante tener en cuenta que estas soluciones deben ser implementadas por cuenta propia, ya que WhatsApp no podrá ayudarlo en la localización del teléfono si se reporta como robado.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Son millones los mensajes de texto que se envían al día por WhatsApp. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Si perdiste el teléfono o te lo robaron, no hay nada que podamos hacer. No podemos desactivar tu cuenta de WhatsApp porque no hay forma de que podamos verificar que eres el propietario del número de teléfono asociado a esa cuenta”, señalan.