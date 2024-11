Los cuatro peligros que corre su dinero si lo guarda bajo el colchón

1. El riesgo de robo y hurto

Además del robo, si no se cuenta con un seguro adecuado, podrían presentarse dificultades para recuperar el dinero perdido. Es fundamental asegurarse de que la póliza de seguro cubra tanto el continente (el hogar) como el contenido , incluyendo el dinero en efectivo. Sin una cobertura adecuada, es posible que no se reciba indemnización en caso de que el dinero sea sustraído.

2. Las tentaciones de tener dinero al alcance de la mano

El tener efectivo disponible de inmediato puede ser una tentación peligrosa, especialmente cuando las emociones o la situación económica no son favorables. Según el portal BMM, esta accesibilidad puede llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y a gastar de manera innecesaria.

Además, la tendencia a ahorrar puede no ser suficiente si no se tiene en cuenta lo que se gasta de manera desmesurada. Si no se establece un plan de ahorro claro, tener el dinero bajo el colchón puede generar una falsa sensación de seguridad, lo que podría inducir a compras impulsivas y a una mayor insensatez financiera.