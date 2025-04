Los números con menos suerte para jugar la lotería en abril, según la inteligencia artificial

La IA ha transformado la forma en que se analizan los datos en diversas áreas, y la lotería no es una excepción. A través de algoritmos avanzados y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, la IA tiene la capacidad de identificar patrones en los números ganadores de sorteos anteriores.

Otro número que ha aparecido con menor frecuencia en los análisis es el 40. Al ser considerado menos común que otras opciones más pequeñas, este no ha tenido una gran presencia en los resultados históricos de la lotería.

Asimismo, los números 11 y 25 también se han identificado como menos afortunados en los patrones analizados. Aunque esto no implica que estas alternativas no puedan aparecer en futuros sorteos, su menor frecuencia histórica sugiere que no son los más recomendables si se busca mejorar las probabilidades de ganar.