¿Qué tan efectivo es cruzar los dedos a la hora de jugar la lotería para aumentar las probabilidades de ganar?

El acto de cruzar los dedos se asocia con la esperanza de obtener un resultado favorable.

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2025, 6:03 p. m.
A lo largo de la historia, las personas han desarrollado rituales y supersticiones para tratar de influir en el azar.
La creencia popular de que cruzar los dedos al jugar a la lotería puede aumentar las probabilidades de ganar es un fenómeno curioso que combina superstición, hábitos comunes y la fascinación por la suerte. Sin embargo, esta práctica carece de fundamento científico y no influye en los resultados de los sorteos, aunque su presencia persiste en la cultura popular. La inteligencia artificial, por su parte, ha explorado la veracidad de este mito y cómo se relaciona con el comportamiento humano frente al azar.

Cruzarse los dedos es un gesto que se asocia con la esperanza de obtener un resultado favorable, particularmente en situaciones donde el desenlace está fuera de control, como es el caso de los juegos de azar. Este acto ha sido utilizado durante siglos en diversas culturas, aunque los orígenes exactos de la costumbre no están completamente claros.

Para quienes participan en la lotería, cruzar los dedos puede interpretarse como un intento de enviar energía positiva al universo o de influir en un resultado completamente aleatorio. No obstante, al observar el proceso detrás de los sorteos, resulta evidente que este gesto no tiene ningún impacto real sobre las probabilidades de ganar.

Jugar la lotería con estrategias puede aumentar las probabilidades de ganar.
La lotería: un juego de azar puro

La lotería es, por definición, un juego de azar. Los resultados de los sorteos están determinados por un proceso completamente aleatorio, lo que implica que cada boleto tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, sin importar las creencias o comportamientos de los participantes. Ya sea que se crucen los dedos, se recen oraciones o se sigan rituales, los números elegidos son seleccionados de manera aleatoria.

Qué significa que una persona tenga pesadillas por varias noches seguidas, según la inteligencia artificial

A pesar de que este ritual no altera las probabilidades de ganar, algunas personas pueden experimentar una sensación de mayor optimismo o confianza tras cruzar los dedos, lo que podría generar la ilusión de control sobre el resultado.

Las supersticiones en torno a los juegos de azar no son exclusivas de la lotería. A lo largo de la historia, diversas culturas han desarrollado rituales y creencias sobre la suerte, la fortuna y el destino. Desde la prohibición de abrir un paraguas dentro de casa hasta evitar caminar bajo una escalera, estas creencias reflejan el intento humano de darle sentido a un entorno impredecible.

Dicho acto es solo uno de los muchos ejemplos de cómo los seres humanos buscan maneras de influir en lo que está fuera de su control. Aunque estos rituales pueden proporcionar consuelo o esperanza, la realidad es que no afectan los resultados en absoluto.

Ganar la lotería es el sueño de muchas personas en la actualidad.
Ganar la lotería es el sueño de muchas personas en la actualidad. | Foto: Getty Images

La idea de que cruzar los dedos al jugar a la lotería pueda aumentar las probabilidades de ganar es un mito. Los sorteos de la lotería están regidos por principios matemáticos y procesos aleatorios que no pueden ser modificados por actos de superstición. Aunque este gesto pueda ofrecer consuelo o esperanza, no tiene ningún impacto sobre las probabilidades reales de éxito.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de SEMANA.

Estas son las carreras universitarias que ya nadie debería estudiar porque desaparecerán, según la inteligencia artificial

