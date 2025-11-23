“¿Me puedes agregar a WhatsApp?”: sale a la luz nueva estafa que comienza al recibir esta misteriosa y corta llamada

"Hola, tengo algo muy importante que decirte, ¿me puedes agregar a WhatsApp?", este es el breve y efectivo guion que los ciberdelincuentes están utilizando para iniciar una de las estafas más recurrentes de 2025. El impacto de esta maniobra radica precisamente en su concisión: busca generar una intensa presión psicológica y curiosidad, obligando al usuario a agregar el número para saber el "algo importante" pendiente, lo cual es el primer paso para el robo del código de verificación de seis dígitos. La brevedad de la llamada es una táctica de presión psicológica. Al colgar de forma abrupta, el estafador impide cualquier pregunta o manifestación de desconfianza por parte de usted, dejando una sensación de asunto pendiente que debe resolverse de inmediato. La intención es que usted busque la solución por su cuenta, agregando el número al listado de contactos de WhatsApp para iniciar la conversación. Una vez que usted añade el número y abre la ventana de chat, el estafador pasa a la siguiente fase: el secuestro de la cuenta. Utilizando su número de teléfono, intenta ingresar a su perfil de WhatsApp desde un dispositivo diferente. Este intento hace que la plataforma le envíe a usted, vía SMS, el código de verificación de seis dígitos que protege su acceso. Si usted facilita este código de verificación, está entregando la clave digital de su cuenta. En ese instante, el ciberdelincuente ingresa el código, toma control total de su WhatsApp y usted es expulsado sin posibilidad de reacción inmediata. El estafador procede a activar la ‘Verificación en Dos Pasos’ con una clave que solo él conoce, lo que le impide recuperar el acceso fácilmente. Una vez controlada su cuenta y suplantada su identidad, el delincuente inicia una campaña de fraude económico, enviando mensajes a todos sus contactos para solicitar transferencias de dinero bajo pretextos de emergencias o dificultades económicas urgentes a su nombre. #informatica #whatsapp #fraude #alerta