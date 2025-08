¿Para qué sirve el botón que traen algunos audífonos inalámbricos? Su función podría sacarlo de apuros

Según una demostración publicada por el canal de tecnología Tecnoffers en TikTok, este componente integrado en la carcasa de ciertos auriculares inalámbricos ofrece una forma alterna de cargar los audífonos cuando no hay un enchufe cerca, funcionando como una especie de respaldo de emergencia.

Función del botón y cómo se activa

Esta recarga no alcanza el 100 %. Según lo explicado en el video, el nivel de energía recuperado ronda entre el 80 % y 90 %, dependiendo del estado de la batería y el uso previo . Además, este mecanismo puede utilizarse solo dos veces por día, ya que no sustituye una carga convencional.

Recomendaciones clave para aprovechar esta función

Entre los consejos compartidos por Tecnoffers, destaca una advertencia importante: si el estuche no tiene energía almacenada, la luz azul no se encenderá, y el botón no surtirá ningún efecto.