¿Quién responde por la información filtrada por hackers?

No obstante, quizá ha pasado inadvertido el problema más grave de esta vulnerabilidad identificada por los hackers y es que “datos críticos de sus clientes (de IFX Networks) fueron filtrados”. Para ser claros, lo que dicen los hackers es que datos críticos de las superintendencias, de la Rama Judicial y de las demás entidades, han sido filtrados.

Las superintendencias afectadas como consecuencia de requerimientos de información, durante años han recolectado información confidencial y sensible de sus vigilados; en el marco de visitas administrativas han copiado integralmente la información de computadores, de teléfonos móviles, o de la nube empresarial, y todos estos contienen información confidencial de las empresas, información personal y en algunos casos sensible de los funcionarios, datos personales, información protegida con secreto profesional de abogado, etc.