Revelan lo que significa el código MGD en WhatsApp y en qué casos hay que usarlo

En cuanto a mensajería instantánea, WhatsApp es la aplicación que ha ganado reconocimiento a nivel mundial, pues les ha permitido a millones de usuarios establecer comunicación con muchas personas en el mundo.

Esta manera de hacer contacto ha variado con el tiempo, pues se puede hacer a través de mensajes de texto, mensajes de audio, mensajes de video con audio, stickers, memes, y mucho más.

BRAZIL - 2021/08/06: In this photo illustration the WhatsApp logo seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Aparte de esto, en los últimos días la aplicación ha tenido unas actualizaciones que ha traído varios cambios como la posibilidad de editar mensajes luego de ser enviados por un corto tiempo, tener videollamadas con un número más grande de personas, las comunidades y los canales, los cuales son chats que se encargan de la distribución de contenido, pues estos son más utilizados por creadores de contenido, medios de comunicación e instituciones gubernamentales.

En muchas ocasiones no basta con las formas que esta aplicación brinda para que sus usuarios se comuniquen, en muchas ocasiones los jóvenes y adolescentes inventan nuevos códigos o frases, y cada uno de ellos tiene un significado propio.

Desde hace poco un texto que tiene que ver con la aplicación se ha hecho viral, y se trata de “mdg”, mensaje del que casi nadie conoce su significado. En muchas ocasiones los padres se alteran cuando ven este tipo de mensajes debido al desconocimiento de lo que implica, pero no hay de qué preocuparse.

Estas tres letras, “mdg”, tienen variados significados y todo dependerá del contexto en el que se use en cualquier conversación que un usuario tenga con algún contacto.

BRAZIL - 2023/05/21: In this photo illustration, the WhatsApp logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Qué significa “mdg” en WhatsApp

Un primer uso de esta expresión es para referirse a los objetivos de Desarrollo del Milenio, pues en inglés se conoce como Millennium Development Goals , aunque es la opción menos probable, pues no se entiende muy bien en qué contexto usarla.

, Otro caso en el que se puede utilizar este código es cuando entre usuarios en la app se intercambian canciones que nunca se habían escuchado, pues en este contexto las iniciales indicarían Music Doing Good , que en español vendría siendo la música hace bien.

Por otro lado, se puede utilizar para referirse a los mensajes directos, por ejemplo, para decirle a una persona que mejor hablen por el chat privado cuando hay una conversación en un chat grupal, o para indicarle a alguien que no olvide lo que hablaron por los mensajes directos.

Cómo agregar una segunda cuenta de WhatsApp en Android

El pasado mes de junio, WABetaInfo adelantó que la plataforma está desarrollando una función similar para utilizar múltiples cuentas de la plataforma en un mismo dispositivo, que inicialmente estaría reservada para la versión para empresas, esto es, WhatsApp Business.

Este mismo portal ha señalado ahora que esta característica ha empezado a llegar a más usuarios de Android, gracias a la última actualización beta de WhatsApp para Android 2.23.17.8, lanzada a través de Google Play.

Para añadir una cuenta nueva, se debe tocar el icono de la flecha junto al botón del código QR. Es entonces cuando se abre un menú en el que figura la opción ‘Añadir cuenta’, debajo de la cuenta principal establecida en ese terminal.

En este mismo menú también es posible cambiar a una cuenta diferente y, en caso de que se añada una cuenta nueva, permanecerá en el dispositivo hasta que se cierre la sesión de ésta.

CHINA - 2022/07/25: In this photo illustration, the encrypted instant messaging application owned by Meta Platforms and formerly known as Facebook, and WhatsApp, logo is displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Budrul Chukrut/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

WABetaInfo ha señalado que esta característica permite a los usuarios mantener sus chats privados y conversaciones de trabajo en una sola aplicación y que mantiene sus notificaciones separadas.

Asimismo, ha indicado que a partir de ahora, en lugar de configurar diferentes cuentas de la plataforma por separado en cada móvil, se podrá usar una única aplicación en su dispositivo principal para acceder a ellas.