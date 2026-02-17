Tecnología

Se reporta caída de YouTube a nivel global: lugares donde existe el mayor fallo de la aplicación en Colombia

Desde las 7:45 p. m. comenzaron a multiplicarse los reportes por fallas en la plataforma de videos.

Redacción Tecnología
17 de febrero de 2026, 8:43 p. m.
Usuarios señalaron que los contenidos no cargaban y la pantalla quedaba en blanco.
Este martes 17 de febrero de 2026, internautas de varias regiones de Colombia empezaron a alertar que YouTube no estaba funcionando con normalidad: al intentar ver videos, la plataforma se quedaba en blanco, los clips no cargaban y algunos tampoco pudieron iniciar sesión en sus cuentas.

La interrupción empezó a notarse alrededor de las 7:45 p. m., según el sitio de monitoreo de fallos Downdetector, que recolecta quejas en tiempo real desde redes y otros servicios digitales.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial de la empresa tecnológica sobre lo que está ocurriendo, ni se ha confirmado una razón técnica para la falla.

Zonas de Colombia con más reportes de fallas

Los registros de Downdetector muestran que los reclamos no se distribuyen de manera uniforme en el país. En la Costa Caribe, ciudades como Barranquilla y Cartagena resaltan por la cantidad de reportes, con puntos de calor que denotan muchas quejas en estas áreas, mientras que otros municipios como Sincelejo aparecen con niveles más moderados.

Hacia el interior del país, en la Región Andina, Medellín figura como una de las zonas con más incidencias reportadas, seguida por centros urbanos como Bucaramanga, Cúcuta y las principales ciudades del Eje Cafetero: Manizales, Pereira y Armenia.

Medellín destacó en la Región Andina como uno de los puntos con más incidencias, junto a Bucaramanga y Cúcuta.
El mapa de reportes refleja que las fallas no impactaron a todas las regiones por igual, con focos más marcados en ciertas capitales. Foto: downdetector

En la capital y sus alrededores, Bogotá concentra el mayor volumen de quejas, representando el foco más intenso en el mapa de fallos. Ciudades cercanas como Tunja y Villavicencio también muestran actividad, probablemente influenciada por su cercanía a la capital.

Al suroccidente, Cali registra un flujo significativo de reportes, mientras que en lugares como Neiva y Pasto los puntos de advertencia son menos pronunciados, lo que sugiere fallas más leves o menos usuarios afectados en esas zonas.

¿Qué tipos de problemas se han visto?

Según el desglose inicial de los reportes desde Colombia, los usuarios señalan diferentes tipos de dificultades al usar la plataforma:

Más de una cuarta parte de las quejas menciona errores al ingresar desde el sitio web.
Un 35 % de los reportes corresponde a fallas al usar la aplicación móvil. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett
  • 43 % de los reclamos están relacionados con la conexión al servidor de la plataforma.
  • 35 % proviene de quienes no pueden acceder o reproducir contenido desde la aplicación.
  • 26 % refiere a fallas en la versión web de YouTube.

En redes sociales y foros digitales, personas de otros países también describen experiencias similares, con la pantalla principal sin contenido o mensajes de error al intentar cargar la página o la app, lo que sugiere que la interrupción no es exclusiva de Colombia, sino parte de una intermitencia más amplia del servicio.

