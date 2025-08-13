¿Serán más caros los iPhone 17? Esto es lo que se sabe sobre el lanzamiento

La llegada del iPhone 17 está a pocas semanas de concretarse y, como suele suceder antes de cada lanzamiento de Apple, las conjeturas y filtraciones no han tardado en aparecer.

Esta vez, gran parte de las conversaciones se enfocan en el posible incremento de precios que acompañaría a la nueva generación. Diversas fuentes del sector y analistas de mercado han coincidido en señalar que el ajuste sería notable, aunque no afectaría por igual a todos los modelos.

Filtraciones que apuntan a un alza

De acuerdo con información difundida por el portal especializado Ipadizate, el analista de Jefferies, Edison Lee, habría detectado indicios de un aumento cercano a los 50 dólares para la mayoría de los modelos, con excepción del iPhone 17 básico, cuyo valor se mantendría en línea con el iPhone 16.

Esta previsión coincide con la compartida por el filtrador Instant Digital, quien, a través de la red social Weibo, indicó que el iPhone 17 Pro podría encarecerse en la misma proporción, aunque a cambio incorporaría de serie un almacenamiento inicial de 256 GB. Esta decisión resulta atípica si se compara con el caso del iPhone Pro Max, que, al ampliar su capacidad, experimentó un ajuste de precio mayor.

En septiembre de este año se presentará el nuevo iPhone 17 Pro. | Foto: Crédito: cuenta oficial de X @MajinBuOfficial

Según las estimaciones publicadas en Europa y basadas en las proyecciones de varios analistas del sector tecnológico, la gama de precios del iPhone 17 podría quedar configurada de la siguiente manera, tal indica Ipadizate, considerando escenarios de demanda, costos logísticos y ajustes regionales previstos:

iPhone 17: 959 euros

iPhone 17 Air: 1.159 euros

iPhone 17 Pro: 1.269 euros

iPhone 17 Pro Max: 1.499 euros

Cómo podría repercutir en el mercado colombiano

Si se toma como referencia la conversión actual del euro (puede variar), los precios estimados en Colombia serían:

iPhone 17: $4.516.026 COP

iPhone 17 Air: $5.457.846 COP

iPhone 17 Pro: $5.975.847 COP

iPhone 17 Pro Max: $7.058.940 COP

Filtraciones apuntan a que el iPhone 17 se vendería a un valor más alto. | Foto: Getty Images

Estos valores, sin embargo, deben entenderse únicamente como un ejercicio aproximado, ya que al precio base se le sumarían cargas tributarias, costos de importación y posibles ajustes de los distribuidores autorizados. Tales factores suelen provocar que el precio final para el consumidor colombiano sea más elevado que el estimado inicial.