- Foto: The Game Awards

El evento revelará cuál será el juego que tendrá el título de Game of The Year (GOTY).

The Game Awards 2022: ¿dónde y cuándo ver la entrega de premios?

The Game Awards 2022, es la nueva edición de la popular entrega de premios que de la industria de videojuegos, en este evento los fanáticos del gaming podrán conocer qué juego se llevará el título de Game of The Year (GOTY), además, en el evento se ofrecerán algunos adelantos de los títulos que están preparando algunos estudios.

Se espera que este año se revele más información sobre Star Wars Jedi: Survivor y más imágenes sobre la octava entrega del popular juego de pelea TEKKEN. De igual manera, se ha conocido que habrá un espacio para Final Fantasy XVI, el nuevo proyecto de Hideo Kojima y Street Fighter 6.

¿Cuándo y a qué hora será The Game Awards 2022?

The Game Awards 2022 se realizará este jueves 8 de diciembre y la ceremonia se desarrollará en la tarde-noche. La transmisión oficial del evento dará inicio a las 8:00 p.m., hora de Bogotá, Colombia.

Por lo tanto, la ceremonia dará inicio en los siguientes horarios en otras zonas del mundo:

California, Estados Unidos ― 5:00 PM

Nueva York, Estados Unidos ―8:00 PM

CDMX, México― 7:00 PM

Lima, Perú ― 8:00 PM

Santiago de Chile ― 10:00 PM

Caracas, Venezuela ― 10:00 PM

San Juan, Puerto Rico ― 10:00 PM

Buenos Aires, Argentina ― 10:00 PM

Madrid, España ― 2:00 AM

¿Dónde ver The Game Awards 2022?

El evento siempre se transmite a través de plataformas digitales y este año no será la excepción. De manera, que los fanáticos de los videojuegos podrán ver todo lo que ocurre en la ceremonia a través de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter, además, habrá una transmisión especial en Steam.

Por lo tanto, la premiación podrá ser vista mediante cualquier dispositivo inteligente, ya sea un smartphone, Smart TV, tablet, PC, consola de videojuegos, Roku o Fire Stick TV.

Juegos nominados a los Game Awards que están en Game Pass

Game Pass cuenta con 16 títulos nominados Game Awards, a continuación la lista de títulos que están presentes en el servicio de Xbox.

As Dusk Falls

Este título fue nominado por su enorme variedad de funciones de accesibilidad, además, de ofrecer una narrativa que se basa en las decisiones que el jugador toma. Gracias a ello se ofrece una experiencia inmersiva y llena de giros inesperados en la trama.

Citizen Sleeper

Este título ha sido nominado como un de los jugos de más impacto, al ofrecer un viaje narrativo que posee varios elementos del género RPG. El jugador toma el control de una conciencia digital que está atrapada en un cuerpo artificial imperfecto.

Dune: Spice Wars

Esta entrega ha sido nominada a mejor juego de simulación y estrategia. Dune: Spice Wars representa el retorno de un clásico en el género de estrategia en tiempo real. El jugador tendrá que ayudar a prosperar una ciudad que cree en medio de un desierto lleno de gusanos de arena gigantes, intrigas políticas y una guerra despiadada.

Immortality

El juego fue nominado a mejor dirección, mejor narrativa, mejor actuación. Esta entrega se desarrolla en tres periodos de tiempo y con tres películas diferentes, que muestran una historia que se hace cada vez más oscura.

A Memoir Blue

Este título cuenta la historia de una atleta estrella y los lazos compartidos entre una madre y su hija. El juego ofrece una narrativa interactiva que incorpora elementos de puzle, junto a una trama emotiva.

Metal: Hellsinger

Este frenético shooter en primera persona cuenta ha sido nominado al juego con mejor banda, esto gracias a que cuenta con los talentos vocales de Serj Tankian (System of a Down), Randy Blythe (Lamb of God) y Alissa White-Gluz (Arch Enemy). El título brinda una acción rítmica que se combina con los disparos y acciones de un cazador de demonios.

No Man’s Sky

Este juego entregó otro nuevo contenido y gracias a ello su comunidad de jugadores ha enriquecido el simulador de ciencia ficción del tamaño de una galaxia.

Norco

Esta entrega lleva a los jugadores a una aventura gráfica que se desarrolla en un futuro cercano, en donde el protagonista busca sobrevivir en una ciudad devastada por la contaminación que generan las industrias.

A Plague Tale: Requiem

Este juego ha sido nominado a mejor actuación (Charlotte McBurney), Mejor juego de acción / aventuras. La entrega ha cautivado a los jugadores gracias a la evolución de los personajes principales después del primer juego.

Return to Monkey Island

Este título marca el retorno de un clásico de las aventuras gráficas, además marca un referente en innovación y accesibilidad para los juegos de este género.

Scorn

Este juego mezcla elementos de un shooter y de un título de aventuras, pero lo más atractivo del título es su estética la cual ofrece un mundo biotecnológico de pesadilla.

Tennage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Este título ha sido nominado como el mejor juego de acción y multijugador, además, representa un tributo a los fanáticos de los videojuegos clásicos de las tortugas ninja. Esta aventura mejora los elementos de otros juegos sin olvidar la esencia de un beat ‘em up arcade.

Total War: Warhammer III

Este juego de estrategia ofrece una combinación de elementos en tiempo real y por turnos, junto con al épica universo de Warhammer Fantasy. Esta entrega permite tomar el control de un ejército masivo de Dioses del caos, humanos, demonios u otras que intentan conquistar el Reino del Caos.

Tunic

La aventura protagonizada por un pequeño zorro se ha sido nominada como mejor juego indie de acción gracias a su bello estilo artístico y la elevada dificultad que posee.

Vampire Survivors

Este rogue-lite gótico pone al jugador en el centro de una oleada de esqueletos, momias, zombis, hombres lobo y otras criaturas. El jugador tendrá que usar un héroe para avanzar en diferentes niveles mientras se apoya en potenciadores especiales para repelar las hordas de enemigos.