¿Usar cables HDMI baratos en su televisor es un error que le puede salir caro?, expertos explican el problema

A medida que los televisores han ido evolucionando en su diseño y tecnología, estos dispositivos han mejorado su sistema de conectividad para así brindar más opciones a los usuarios que requieren conectar su TV a una consola de videojuegos, barra de sonido, computador portátil, reproductor Blue Ray, entre otros dispositivos.

Debido a esta situación, actualmente la mayoría de los televisores, sobre todo los SmartTV, disponen de un gran número de puertos HDMI (High-Definition Multimedia Interface) que generalmente están ubicados en la parte posterior y en los costados del dispositivo, para así facilitar la conexión de varios equipos mediante un cable HDMI.

Aunque el sistema HDMI se ha convertido en un estándar popular al facilitar la conexión de equipos a un televisor, debido a que unifica en un solo cable la señal de audio y video, la aparición de cables HDMI ‘de alta gama’ han sembrado en los usuarios.

Los cables HDMI son muy usados para conectar varios dispositivos a un SmartTV. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Esto se debe a que algunas personas creen que el conectar sus dispositivos al televisor mediante un cable HDMI genérico haría que el TV no ofrezca la máxima calidad de imagen y sonido que puede ofrecer. Incluso otros usuarios piensan que estos cables podrían contribuir a que surja un daño en los dispositivos que están conectados con dicho cable.

¿Es un error usar cables HDMI genéricos en el televisor?

El origen de esta confusión se debe a que hace años los comerciantes vendían un cable de señal analógica y con funciones similares a las del HDMI cuya calidad era altamente cuestionable. A raíz de que esos cables sufrían un mayor desgaste en sus conectores, la fidelidad en el audio y video era deficiente y esta situación fue aprovechada por otros vendedores que empezaron a ofrecer cables HDMI de mejor calidad (con conectores de oro u otros materiales) que tenían un costo mucho mayor.

Dicha situación causó que poco a poco varios usuarios acogieran la idea de que existen unos cables HDMI que son mejores que otros y por ello era bueno gastar un poco de dinero extra para tener la opción que funciona con más eficiencia.

Sin embargo, esta premisa no es del todo cierta debido a que la potencia o calidad en la transmisión de señales digitales con los cables HDMI no depende del cable. Esto se debe a que es meramente un recurso para que fluyan los datos de un dispositivo a otro y por ende no es un amplificador que ayude a generar una mejora en la señal.

El puerto HDMI es un estándar muy usado SmartTV y varios dispositivos electrónicos. - Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Es importante tener presente que el estándar HDMI emplea una tecnología creada para disminuir la interferencia electromagnética así optimizar la señal digital que emiten y reciben los dispositivos.

Así las cosas, el comprar un cable HDMI de ‘alta gama’ con el propósito de obtener una calidad de imagen o sonido superior a la que aparentemente podrían ofrecer otros cables representa una pérdida de dinero, debido a que la imagen y video siempre será la misma.

¿Qué diferencia hay entre los cables HDMI baratos y los de gama alta?

La principal diferencia radica en la calidad de los materiales y la manufactura que tiene el cable, esta condición ayuda a que los haces de hilos de cobre que transmiten la señal estén mejor protegidos, puesto que el cable contará con una mayor resistencia ante tirones y otros factores que puedan dañarlo.

En consecuencia el adquirir un cable HDMI de gama alta puede ser una alternativa a considerar si es necesario contar con un cable que ofrezca una alta resistencia ante situaciones que podrían dañar fácilmente a los cables que son fabricados con materiales más económicos.

Televisores inteligentes. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Pero el contar con un cable con puertos de oro y otro material de ninguna manera garantizará que se obtenga una mejor calidad de imagen al momento de jugar videojuegos o ver contenidos desde un reproductor Blue Ray.