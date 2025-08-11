Suscribirse

YouTube lanza la búsqueda de videos en su aplicación con inteligencia artificial, cómo puede usarla en su celular

YouTube lanzó una nueva función que integra inteligencia artificial para mejorar la búsqueda de videos.

Redacción Tecnología
12 de agosto de 2025, 3:16 a. m.
La nueva función de YouTube emplea inteligencia artificial para facilitar la localización de videos en su app móvil.
YouTube mejora la experiencia de búsqueda en su aplicación para celulares con una herramienta impulsada por IA. | Foto: Youtube

YouTube acaba de estrenar una función innovadora que incorpora inteligencia artificial (IA) para mejorar la experiencia de búsqueda dentro de su aplicación para dispositivos móviles.

Esta nueva herramienta está diseñada para facilitar a los usuarios encontrar videos específicos y relacionados con sus intereses de manera más rápida y eficiente, aprovechando la tecnología para mostrar resultados más precisos y relevantes.

Acceso anticipados y características de la función

Los miembros de YouTube Premium son los primeros en tener acceso a esta función basada en IA. Cuando se realizan búsquedas que involucran temas como compras, destinos turísticos o actividades en lugares específicos, la plataforma puede activar un carrusel con tecnología inteligente.

Este carrusel presenta una serie de videos seleccionados que combinan contenido e información relevante para la consulta realizada, lo que ayuda a descubrir materiales complementarios y ampliar las opciones de visualización.

La plataforma de video anunció cambios en los comentarios.
Usuarios de la app de YouTube ahora pueden acceder a una búsqueda potenciada por inteligencia artificial. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para acceder a esta herramienta, basta con abrir la app de YouTube en un celular y escribir una frase en la barra de búsqueda, por ejemplo, “Las mejores playas de Hawái” o “Audífonos con cancelación de ruido”, tal como señalan en su video explicando la función.

No todas las consultas activarán el carrusel, pero cuando aparece, permite navegar por diferentes videoclips relacionados con el tema de interés, optimizando el tiempo y facilitando el acceso a información útil.

Contexto: Periódico demandó por millonaria suma a la inteligencia artificial Perplexity por “aprovecharse” de su trabajo periodístico

Cómo interactuar con el carrusel inteligente y ventajas para el usuario

El carrusel muestra fragmentos de video organizados de izquierda a derecha, cada uno con un título y una descripción creados por la inteligencia artificial para reflejar la relación con la búsqueda. Los usuarios pueden cambiar entre los clips tocando las miniaturas que aparecen bajo el reproductor. Al seleccionar un video, este comienza a reproducirse desde el punto exacto donde fue pausado anteriormente.

Además, para ver el video completo, solo es necesario pulsar en el reproductor, lo que redirige a la página del video en YouTube. Esta función no solo optimiza la búsqueda, sino que también ofrece una experiencia más dinámica e interactiva, permitiendo descubrir contenido complementario sin perder tiempo navegando por resultados poco relacionados.

How to get search results on YouTube using AI powered carousels

Algunas de las ventajas de la nueva función de búsqueda con inteligencia artificial en YouTube son:

  • Búsqueda más rápida y precisa: La IA ayuda a mostrar videos directamente relacionados con la consulta, reduciendo el tiempo que el usuario dedica a buscar.
  • Descubrimiento de contenido relevante: El carrusel permite encontrar videos complementarios e información útil que el usuario podría no haber considerado.
  • Interfaz interactiva: Los usuarios pueden navegar fácilmente entre fragmentos de video en el carrusel, eligiendo lo que más les interese sin salir de la pantalla principal.
  • Reproducción desde el punto exacto: Al cambiar entre clips o regresar a un video completo, la reproducción continúa justo donde se dejó, mejorando la experiencia.
  • Acceso anticipado para suscriptores Premium: Los miembros Premium disfrutan primero de esta innovación, lo que les brinda beneficios exclusivos.
  • Mejora continua: Al usar IA, la función puede adaptarse y perfeccionarse con el tiempo para ofrecer resultados cada vez más relevantes.
  • Optimización para temas específicos: La búsqueda inteligente está especialmente diseñada para consultas sobre compras, lugares y actividades, facilitando encontrar videos útiles en esas categorías.

YouTube indicó que los suscriptores de YouTube Premium son los primeros en acceder a esta función impulsada por inteligencia artificial, por lo que se espera que pronto esté disponible para todos los usuarios, ampliando así las posibilidades de búsqueda y mejorando la experiencia general en la plataforma.

